Cenerentola: l'abito blu e la scarpetta di cristallo, ecco come sono stati realizzati

Un meraviglioso ed ampio abito blu, un principe innamorato, tutta la felicità del primo amore e la scarpetta di cristallo sono gli elementi che contraddistinguono da sempre Cenerentola e questo vale anche per la versione cinematografica realizzata nel 2015 da Kenneth Branagh. Ma come sono stati realizzati l'abito blu e la scarpetta di cristallo?

Cinderella: Lily James a cavallo nei prati

La famosa scarpetta del film è stata ideata dalla produzione grazie ad una collaborazione con Swarowski. In un'intervista Lily James, l'interprete di Cenerentola, ha detto che l'iconica scarpetta usata in questo film non era realmente adatta ai suoi piedi e che, in alcune scene, è stata aggiunta in seguito grazie alla CGI.

Un totale di 10.000 cristalli sono stati posizionati uno per uno sul vestito blu e anche nei capelli di Lily James. Per l'abito blu, invece, sono stati utilizzati un totale di 250 metri di tessuto e fino a tre chilometri di orlo. L'abito da ballo di Cenerentola è composto da diversi strati di tessuti molto fini, ciascuno con una diversa tonalità di blu e viola che conferisce all'abito quell'effetto acquerello. Sandy Powell voleva che l'abito sembrasse "un acquerello in movimento".

Cenerentola: Lily James si avvia verso il ballo in una scena del film

Sono state realizzate ben otto versioni dell'iconico vestito blu, da usare a seconda di ciò che Lily James stava facendo in ogni scena della pellicola. Uno dei vestiti, ad esempio, è stato realizzato per le scene di corsa e un altro, molto più lungo, per il suo ingresso al ballo.