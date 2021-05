Cena con delitto 2: Leslie Odom Jr entra nel cast del sequel

Leslie Odom Jr è entrato a far parte del cast di Cena con delitto 2, l'atteso sequel diretto da Rian Johnson che verrà girato in Grecia.

Cena con Delitto 2 ha trovato un altro dei suoi protagonisti: Leslie Odom Jr, recentemente star di One Night in Miami, è entrato infatti a far parte del cast del sequel che verrà diretto da Rian Hohnson.

Nelle ultime settimane sono iniziati a trapelare i dettagli delle star coinvolte in quello che si annuncia come uno dei progetti più attesi sulla piattaforma di Netflix.

La produzione, come ormai prevedibile, non ha svelato i dettagli del personaggio che è stato affidato a Leslie Odom Jr. in Knives Out 2. L'attore ha recitato nel musical Hamilton e ha recentemente fatto parte del cast di One Night in Miami dopo essere apparso nelle serie Person of Interest, Central Park, Smash e Gotham.

I dettagli relativi al secondo capitolo con protagonista Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc alle prese con un nuovo mistero non sono ancora stati annunciati. Negli ultimi giorni è stato annunciato il coinvolgimento dell'atteso progetto di Edward Norton, Dave Bautista, Kathryn Hahn e Janelle Monae.

Cena con delitto - Knives Out ha avuto un incredibile successo ai botteghini di tutto il mondo: il film è costato solo 40 milioni di dollari ed è stato in grado di incassarne 311. Netflix ha quindi deciso di sostenere la produzione dei due sequel ideati da Rian Johnson con un investimento superiore ai 400 milioni di dollari.

L'unico dettaglio che il filmmaker ha per ora svelato è che, probabilmente, la storia dei nuovi film di Cena con delitto sarà ispirata a Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie e alla serie televisiva Agatha Christie - La serie infernale.