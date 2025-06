Belen Rodriguez rompe il silenzio sul litigio con Cecilia: "Siamo sorelle, alla fine ci ritroviamo sempre"

Un mese di voci, supposizioni e like mancati sulle rispettive pagine social: il presunto gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez continua a far discutere. Così come il coinvolgimento di Ignazio Moser, ancora non del tutto chiarito nella vicenda. Ma adesso a parlare è proprio la sorella più famosa, che dal settimanale Chi prova a sgonfiare il caso: "Non c'è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno cinquemila volte. La vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre". Fine della storia? Non proprio.

Belen Rodriguez fa la diplomatica sul litigio con Cecilia

Belen Rodriguez

Secondo Belen, il vero problema è la percezione distorta che arriva dai social. "Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social. Uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories", ha rivelato a Chi. Eppure, l'assenza di interazioni online tra le due sorelle ha fatto drizzare più di un'antenna.

La showgirl ha comunque confermato di essere emozionata per la gravidanza di Cecilia: "È meraviglioso e non vedo l'ora di vedere mia nipote. Sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile".

Per Gabriele Parpiglia l'armonia è una cosa lontana, ora tra le due è gelo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Chi ha messo tutto in discussione poche ore prima delle parole di Belen Rodriguez è Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha infatti definito fake news "le voci che circolano", parlando di "gelo totale" tra le due sorelle tra cui la distanza sarebbe "ancora più difficile da colmare".

Perfino i familiari, secondo Parpiglia, avrebbero "deciso di non intervenire più per cercare una riconciliazione, preferendo offrire sostegno affettivo a entrambe senza alimentare tensioni". È sempre lui che lancia la bomba, lasciando intendere cosa ci sia sotto all'allontanamento tra le due: "Lo strappo definitivo tra Belén Rodríguez e Cecilia risale al mese di marzo - e pare che Ignazio Moser abbia avuto un ruolo non marginale nella lite che le ha divise". Tradotto: il marito di Cecilia potrebbe avere un ruolo nel litigio.

Facciata da copertina o pace in vista?

Belen sembra aver scelto il low profile, ma ci sarebbero retroscena bollenti nella vicenda. Se davvero c'è voglia di fare pace, la piccola Clara Isabel potrebbe essere la scintilla giusta. Intanto il pubblico resta in attesa del segnale più chiaro di tutti: una foto insieme. Per ora, zero cuori e tante ombre.