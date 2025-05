Cecilia Rodriguez annuncia la gravidanza, Belén resta in silenzio sui social: è rottura tra le sorelle?

Alla fine, dopo giorni di indiscrezioni, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato che presto saranno genitori. La coppia infatti, sta aspettando una bambina che si chiamerà Clara Isabel e che, a quanto pare, si è "fatta desiderare molto".

La coppia ha dato la bella notizia con un post su Instagram, dove sono piovuti like e commenti. Tra tutti gli auguri e congratulazioni però, la reazione che fa più rumore è quella assente, cioè quella di Belén Rodriguez.

I commenti alla notizia: il silenzio di Belén

Belen Rodriguez a Via della Spiga (Milano) dopo aver fatto acquisti da Prada.

La famosa sorella di Cecilia Rodriguez infatti, non ha commentato né si è pronunciata riguardo la futura nipotina. Niente di strano se non fosse che, a quanto pare, le due sorelle non si parlino da Pasqua. Ed essendo Belén e Cecilia due personaggi molto social, questo silenzio appare come una conferma all'indiscrezione.

Secondo Vanity Fair, alla base del loro litigio, ci sarebbero le "poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia". Dunque le due sorelle non sarebbero in rotta a causa di Ignazio Moser, come invece si vociferava quando la notizia è trapelata.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Tra i commenti sotto al post invece, compare quello della futura nonna Veronica Cozzani: "Clara Isabel i nonni ti aspettano e già ti amiamo come si amano i nipoti. Fino all'infinito e oltre. Mia benedizione". La donna ha già due nipotini, Santiago e Luna Marì, i figli che Belén ha avuto con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati un anno fa, a giugno 2024; conosciutisi al Grande Fratello Vip, stanno insieme da otto anni.