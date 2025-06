Belen Rodriguez mette in vendita un costosissimo regalo di Stefano De Martino a una cifra da capogiro

Quella borsa è stata il simbolo di un amore per Belen Rodriguez ma, adesso, non le appartiene più. La ex conduttrice di Mediaset decide di mettere in vendita (a un costo esorbitante) un regalo ricevuto da Stefano De Martino

Sono stati una tra le coppie della tv più amate di sempre. Stefano De Martino, ex stella di Amici e ora volto di Affari Tuoi, per anni è stato legato sentimentalmente a Belen Rodriguez, conosciuta proprio durante il talent di Maria De Filippi. Il lieto fine tra di loro pare che non sia stato mai contemplato, infatti, dopo numerosi ritorni di fiamma, la storia è definitivamente naufragata. Lo dimostra anche il fatto che la stessa Belen si vuole disfare di un importante regalo del suo ex.

La Birkin di Belen messa in vendita. Addio al regalo "importante" di De Martino

Per una donna, si sa, le borse sono un accessorio immancabile. Belen ha però deciso di rinuniciare alla sua Birkin di Hermes rossa in vendita su uno store online che ricicla abiti di lusso. Quella borsa, datata 2014, è stata un regalo di Stefano De Martino.

La showgirl ha ricevuto un dono così importante dal suo ex marito quando ha compiuto trent'anni e ha sfoggiato quella Birkin in tante foto che ha pubblicato sui social e quando è stata pizzicata dai paparazzi. Eppure, da quel che sembra, Belen Rodriguez non ha più voglia di vedere quella borsa nell'armadio.

Così quella Birkin tanto amata è finita in un sito che rivende abiti e accessori usati. Il prezzo richiesto? Molto alto, per il momento viene venduta a 10.500 euro, un costo neppure così eccessivo se si considera che alcuni modelli della Birkin possono arrivare a superare anche i 50.000 euro. Non a caso è la borsa con la lista d'attesa più lunga al mondo.

Sullo stesso sito sono state messe in vendita dalla conduttrice argentina molte altre borse firmate, certo nessuna al prezzo di Hermes.

Non è chiaro al momento se il ricavato verrà dato in beneficenza oppure se Belen terrà quei soldi per riassortire un armadio in cui è stato fatto decisamente dello spazio.