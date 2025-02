C'è Posta Per Te stasera su Canale 5: anticipazioni, storie e ospiti di sabato 8 febbraio

Quinta puntata di C'è Posta Per Te, che torna in TV stasera su Canale 5 in prima serata. Si tratta dell'ultimo appuntamento prima della pausa sanremese, dato che sabato prossimo il programma non andrà in onda per non scontrarsi con la finale del Festival di Sanremo. Intanto però, annuncia un ospite che di Sanremo è stato volto e capitano per cinque anni: Amadeus. Insieme a lui, la moglie Giovanna Civitillo.

Gli ospiti di sabato 8 febbraio

Questa sera, sabato 8 febbraio, torna il people show di Maria De Filippi. Solitamente ogni puntata di C'è Posta Per Te si apre e si chiude con una sorpresa: un personaggio famoso incontra i protagonisti della storia, solitamente strappalacrime.

Questa volta però, come ospiti sono stati annunciati solamente i coniugi Sebastiani, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. Passato a Nove dopo cinque edizioni del Festival di Sanremo, il rapporto tra Amadeus e Maria De Filippi è sempre stato di stima reciproca. Tanto che nel 2020 il volto Mediaset telefonò in diretta durante la serata del Festival, per poi essere ospite nel programma di Fiorello Viva Radio 2 proprio insieme ad Amadeus.

Maria De Filippi a C'è Posta Per te

Il people show di Maria De Filippi

Come sempre, al centro della trasmissione ritroviamo le storie della gente comune: dolori, legami familiari da ricucire, amori finiti e vicende in cui il pubblico da casa può facilmente riconoscersi. L'apertura della storica busta segna il lieto fine della storia, dove ci traghetta la conduttrice con la sua narrazione. Ascoltando le parti e provando a dare loro un punto di vista esterno su quanto accaduto, Maria De Filippi supporta gli ospiti e prova a far superare loro delusioni e incomprensioni.