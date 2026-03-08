C’è Posta per Te domina gli ascolti tv del 7 marzo: Sanremo Top si ferma al 19.9%

La serata televisiva di sabato 7 marzo proponeva una sfida molto attesa tra due volti simbolo della tv generalista: Maria De Filippi e Carlo Conti. Da una parte il consolidato successo di C'è Posta per Te su Canale 5, dall'altra lo speciale Sanremo Top su Rai1. Una sfida tra intrattenimento popolare e celebrazione musicale che ha acceso la competizione del prime time.

C'è Posta per Te domina la prima serata

La sfida del sabato sera viene vinta ancora una volta da Maria De Filippi, con C'è Posta per Te che supera nettamente la concorrenza e si conferma uno dei programmi più solidi della stagione televisiva. Rai 1 prova a rispondere con lo speciale Sanremo Top condotto da Carlo Conti, ma la proposta celebrativa legata al Festival non riesce a tenere il passo del people show di Canale 5, che continua a dominare il pubblico del weekend.

Gli ascolti premiano C'è Posta per Te, che su Canale 5 si conferma leader assoluto della serata con 3.830.000 spettatori e il 27,1% di share. Il people show continua a dimostrare una grande solidità, riuscendo a distanziare nettamente la concorrenza e mantenendo il primato del sabato sera.

Sanremo Top: Arisa e Carlo Conti

Sanremo Top non sfonda su Rai1

Su Rai 1 il programma speciale Sanremo Top si ferma invece a 2.805.000 spettatori con il 19,9% di share. Un risultato discreto ma insufficiente per competere con la proposta di Canale 5, che resta saldamente al comando della serata.

Gli ascolti delle altre reti generaliste: bene In Altre Parole su La7

Il talk di Massimo Gramellini continua a ritagliarsi un pubblico fedele e ottiene buoni risultati nella serata del sabato. Tra le altre proposte infatti spicca il buon risultato di In Altre Parole su La7, che conquista 1.293.000 spettatori con il 7,1% nella prima parte e 762.000 spettatori con il 5,1% nella seconda parte In Altre Parole... Ancora. Numeri più contenuti per le altre reti generaliste: su Rai 2 le serie FBI e FBI: International ottengono rispettivamente 572.000 spettatori (3,1%) e 505.000 spettatori (3%).

Massimo Gramellini

Su Italia 1 il film Nanny McPhee - Tata Matilda raduna 837.000 spettatori con il 4,9%. Su Rai 3 Caccia all'agente Freegard si ferma a 533.000 spettatori (3,2%), mentre su Rete 4 Banana Joe registra 635.000 spettatori con il 3,8%. Tra le reti minori, Accordi & Disaccordi sul Nove totalizza 515.000 spettatori (3,3%), mentre 4 Ristoranti su TV8 ottiene 352.000 spettatori con il 2%.

Nel complesso la serata del sabato conferma la forza di C'è Posta per Te, che continua a dominare la scena del prime time. Rai1 prova a difendersi con lo speciale dedicato al Festival, mentre la sfida tra le due ammiraglie resta uno dei duelli più seguiti dal pubblico televisivo.

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Access prime time: sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Nella fascia dell'access prime time prosegue la sfida tra i game show delle due principali reti. Su Rai 1 Affari Tuoi totalizza 4.306.000 spettatori con il 23,5% di share, riuscendo a superare la concorrenza di Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset infatti La Ruota della Fortuna, preceduta da Gira La Ruota, raccoglie 4.157.000 spettatori con il 22,6%, restando di poco sotto il game dei pacchi.

Tra gli altri programmi della fascia, su Italia1 N.C.I.S. - Unità Anticrimine ottiene 938.000 spettatori (5,1%), mentre su Rai 3 La Confessione segna 789.000 spettatori con il 4,4% di share. Su Rete 4 4 di Sera Weekend registra 862.000 spettatori (4,8%) nella prima parte e 751.000 spettatori (4,1%) nella seconda.