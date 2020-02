Sanremo 2020, Fiorello show: Maria De Filippi telefona in diretta

Fiorello arriva vestito da Maria De Filippi nella seconda serata di Sanremo 2020, e forse già questo sarebbe bastato per garantire alla kermesse un nuovo picco d'ascolti. Si sa, però, quando c'è Fiorello in diretta le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e ad Amadeus qualcuno stasera ne ha già fatta una bellissima.

D'altronde Fiorello l'aveva promesso dopo essere entrato ieri sera con la tunica portafortuna di Don Matteo: "se arriviamo al 45% di share mi vesto da Maria De Filippi". La prima serata del Festival di Sanremo ha raggiunto il 52,2% di share e, se ogni promessa è debito, allora il comico siciliano doveva pagare pegno e fare quello che ha fatto: annunciato dall'amico Amadeus, è entrato, scendendo le scale questa volta, con tanto di parrucca bionda, abito da educanda e scarpe col tacco (comodo).

Sanremo 2020: la scaletta della seconda serata

E questo siparietto, compresa l'imitazione "vocale" di Maurizio Costanzo in panni e parrucca della De Filippi, come dicevamo, era già abbastanza per far impennare gli ascolti e far cominciare sotto i migliori auspici anche la seconda serata, ma quello che è successo dopo ha quasi dell'incredibile. Sentendosi chiamare in casa, lei che Sanremo l'ha anche presentato, nel 2017, la vera Maria De Filippi ha fatto irruzione in diretta attraverso quel telefono delle meraviglie di Fiorello che già tante sorprese aveva regalato nella fortunata esperienza di Viva RaiPlay.

E tra un "buonasera" e i complimenti di rito per l'ottima partenza, anche questa seconda serata sanremese può ufficialmente iniziare.