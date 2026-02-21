C'è posta per te torna stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della settima puntata

Ancora un sabato in compagnia di C'è posta per te, che torna stasera su Canale 5 in prima serata con la settima puntata.

Che sarà anche l'ultima prima della pausa sanremese: nonostante quanto "minacciato" qualche settimana fa, Mediaset alla fine non farà una vera e propria contro-programmazione, nel timore, lecito, di un brusco calo di ascolti.

C'è posta per te: cosa succederà sabato 21 febbraio

C'è posta per te: Maria De Filippi mentre saluta un ospite

Emozioni forti e momenti di leggerezza: questo è il consuteo mix su cui punta C'è posta per te, che non mancherà certo nella puntata di stasera. Nel promo diffuso sulle reti Mediaset sono state anticipate alcune delle storie che animeranno la serata. Che verrà animata, come sempre, dalla presenza dei postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi, pronti a consegnare le celebri buste che danno il via agli incontri.

La prime storie che Maria De Filippi racconterà al pubblico saranno quella di due sorelle legate da un rapporto profondo, e poi di quattro figlie determinate a dichiarare tutto il loro affetto al padre: "Siamo orgogliose di avere un papà come te".

Spazio poi anche ai sorrisi, con un signore non più giovanissimo deciso a ritrovare un amore del passato. "Vorrei conoscerlo", replica una delle destinatarie dell'invito, lasciando presagire sviluppi inaspettati.

Chi sono gli ospiti della settima puntata?

Top secret invece il nome degli ospiti che varcheranno la porta dello studio di C'è posta per te. Proprio come accaduto già nelle scorse settimane, Maria De Filippi e il suo team hanno scelto di mantenere il massimo riserbo, alimentando la curiosità del pubblico. La presenza di un volto noto appare scontata, vista l'"abitudine" dello show, ma è al momento impossibile sapere quale sarà il vip che accompagnerà una delle storie.

Quante saranno le puntate di C'è posta per te nel 2026?

C'è posta per te: Maria De Filippi durante lo show

Mediaset e la Fascino non hanno ancora reso noto il numero esatto di appuntamenti in prima serata dello storico people show condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, come nelle precedenti edizioni, difficilmente si scenderà sotto le nove puntate. Se venisse confermata la durata solita, C'è posta per te 2026 dovrebbe quindi concludersi sabato 14 marzo, considerata la settimana di pausa per evitare lo scontro con la finalissima di Sanremo.

In onda ogni sabato in prima serata su Canale 5, lo show sarà disponibile anche in streaming: in contemporanea alla messa in onda televisiva sia su Mediaset Infinity e Witty TV, on demand invece i programmi prodotti dalla Fascino sono disponibili solo sulla piattaforma di proprietà della stessa società di produzione, appartenente a Maria De Filippi.