C'è posta per te: stasera l'ultima puntata? Ospiti e anticipazioni del 7 marzo

Questa sera, 7 marzo, in prima serata su C'è posta per te su Canale 5, torna l'amato people show condotto da Maria De Filippi. Dopo la pausa decisa da Mediaset per evitare lo scontro con la finale del Festival di Sanremo, la trasmissione riprende la sua consueta collocazione del sabato sera.

Storie di amore, famiglia e riconciliazioni

Anche in questa edizione il programma ha raccontato le storie della gente comune, alle prese con relazioni d'amore interrotte, rapporti tra genitori e figli da ricucire e situazioni familiari complesse. Nel promo diffuso sui social di C'è posta per te, questa sera il pubblico seguirà il tentativo di un uomo di riconquistare la sua compagna dopo un tradimento, un'impresa tutt'altro che semplice. La donna infatti confessa: "Io mi sento bloccata in questo momento perché sono molto ferita".

Nel corso della puntata, una madre cercherà di riconciliarsi con i suoi figli, mentre una ragazza chiederà a suo padre una seconda possibilità. Non mancherà, come di consueto, anche lo spazio dedicato alla terza età, con una donna pronta a ritrovare un amore del passato.

Matteo Berrettini in una precedente partecipazione

I protagonisti e i postini

Tutti i protagonisti che si trovano dietro la busta hanno accettato l'invito consegnato dai postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi, impegnati a recapitare le lettere che potrebbero cambiare la vita dei protagonisti. Come da consuetudine nelle ultime puntate del programma, non sono stati resi noti i nomi degli ospiti che entreranno nello studio di C'è posta per te per fare una sorpresa ad alcuni dei protagonisti, anche se alcuni rumor danno per certa la presenza di Matteo Berrettini.

Ultima puntata della stagione?

Secondo alcune indiscrezioni, questa potrebbe essere l'ultima puntata della stagione. Sabato prossimo infatti il programma non andrà in onda: su Canale 5 sarà trasmesso il concerto Sal Da Vinci - Stasera che sera! Special Edition, evento registrato del cantante in Piazza del Plebiscito a Napoli, che celebra i 40 anni di carriera del vincitore di Sanremo 2026.

Successivamente dovrebbe prendere il via il serale di Amici, che si scontrerà con il ritorno di Canzonissima su Rai 1, condotto da Milly Carlucci.