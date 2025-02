Dopo una settimana di stop, torna su Canale 5 il people show di Maria De Filippi. Ospiti di questa sesta puntata di C'è Posta Per Te, un calciatore e un cantante molto amati dal pubblico: Paulo Dybala e Mahmood.

Sesto appuntamento oggi, sabato 22 febbraio, su Canale 5 con C'è Posta Per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. Dopo lo stop per non doversi scontrare con la finale del Festival di Sanremo, la trasmissione torna nella sua solita collocazione.

Gli ospiti di sabato 22 febbraio

Mahmood

Gli ospiti sono sempre una sorpresa per qualcuno. Anzi: un "regalo", come li introduce ogni volta la conduttrice. Al centro c'è sempre una storia dolorosa con una famiglia molto unita: solitamente, uno dei membri decide di donare un momento di spensieratezza dopo lutti importanti o momenti particolarmente difficili. Ecco quindi che entra l'ospite in studio.

Gli ospiti di stasera saranno il calciatore Paulo Dybala e il cantante Mahmood.

Dybala era già stato nello studio della De Filippi nel 2018; per Mahmood invece, si tratta della prima volta. Il cantante arriva dal Festival di Sanremo, dove è stato co-conduttore insieme a Geppi Cucciari della serata cover e dove, durante la finale, ha presentato il suo nuovo singolo.

Nell'ultima puntata andata in onda, quella dell'8 febbraio, gli ospiti erano stati Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo.

C'è Posta per Te: come funziona il programma

Maria De Filippi a C'è Posta per Te

Il programma si propone di raccontare le storie della gente comune, alle prese con relazioni d'amore interrotte, rapporti genitori-figli da ricucire e molto altro: in tutte queste vicende, il tema centrale è sempre quello del perdono. Al programma infatti, si rivolge qualcuno che vuole recuperare un rapporto importante: a quel punto la conduttrice cerca di trovare un equilibrio tra le parti, indagando su quanto avvenuto e provando a riconciliarle. La vicenda viene sempre sviscerata fino in fondo, provando a portare a ciascuno il punto di vista dell'altro.