Sanremo 2025: qualcuno dia un Festival a Geppi Cucciari! Top e flop della quarta serata

La quarta serata di Sanremo 2025 è senza dubbio alcuno quella che ha fin qui regalato lo spettacolo migliore. Non soltanto 26 duetti particolarmante piacevoli all'ascolto, ma soprattutto lei: Geppi Cucciari. Tanto che verso metà serata le esibizioni di concorrenti e ospiti più o meno noti sembrano solo degli intermezzi musicali tra un sondaggio impossibile e una frecciata a Carlo Conti.

Top e flop della serata cover

Top - Geppi Cucciari, non avevamo dubbi

Doveva essere la co-conduttrice della quarta serata accanto a Carlo Conti e all'ingombrante talento di Mahmood. Ma doveva essere anche l'intermezzo satirico nella puntata che sarebbe stata aperta da Roberto Benigni, che finalmente è tornato a fare, pallidamente, quello che faceva a inizio carriera.

Compiti non facili, insomma, per la Cucciari, che però non si è scomposta e ha portato sul palco quello che le viene meglio: se stessa. E questo, nel Festival della puntualità e delle battute calmierate, non era affatto scontato.

D'altronde se chi ben comincia è a metà dell'opera, la serata di Geppi Cucciari era già lastricata di applausi e successo da quella battuta in poi: "Carlo sei un grande conduttore, un artista, ma sopra ogni cosa sei un padre". Perchè dopo tre serate di inni e saluti a presunt grandi esempi di genitorialità, c'è proprio bisogno che qualcuno ridimensionasse Carlo Conti.

E si prosegue alla grande, con sondaggi che propongono Augusta Montaruli come prossima conduttrice del Festival per come abbaia, con i bambini prodigio "che ci fanno sentire tutti scemi", con la presentazione di Shablo, Guè, Joshua, Tormento, "tutta gente senza onomastico".

Geppi Cucciari ha restituito a questo Sanremo tutto ciò che la precisione maniacale di Conti aveva fin qui tolto, e si è proclamata vincitrice di diritto dell'edizione.

Flop - Mahmood non sa far tutto...

E per fortuna, aggiungiamo. A 32 anni Mahmood ha vinto due volte il Festival di Sanremo, e quando non ha vinto ha sfornato comunque all'Ariston una delle hit migliori della sua giovane ma già luminosa carriera.

E infatti quando Alessandro Mahmoud regala al pubblico il medley dei suoi successi in stile "Super Bowl", è assolutamente magnetico, da standing ovation in teatro e a casa, dove copertina e pantofole erano ormai abbandonate da tempo al ritmo del suo RA TA TA.

Una cosa però l'abbiamo scoperta: Mahmood, almeno per il momento, non sa fare il conduttore. E va benissimo così, non è il suo lavoro.

Top - Lucio Corsi e Topo Gigio

Era senza dubbio il duetto più attesso della serata, e anche quello sulla carta più strano. E invece di fronte al fatto compiuto, quella Nel blu dipinto di blu eseguita con pianoforte e voce "topolosa" di Leo Valli, è stata una delle cose migliori viste e ascoltate durante la puntata.

Solo l'epilogo ha oscurato una performance delicata e sognante: la scortesia di Carlo Conti e Mahmood, che, tutti presi da selfie e battute scontate con la mascotte dello Zecchino d'Oro, non hanno neppure salutato a dovere Lucio Corsi.

Flop - Perchè solo e sempre i soliti noti?

Non è stata certo una sorpresa la vittoria di Giorgia e Annalisa. La sensazione fin dalla vigilia era che, a prescindere da quello e come lo avrebbero cantato, le due avrebbero comunque vinto. Perchè poi ogni votazione è influenzata sempre da tanti fattori, solo che spesso non sono quelli che sarebbe giusto tenere in considerazione.

Parlando poi della classifica finale: sono state svelate solo le prime 10 posizioni ma sembra piuttosto ingiusto vedere i soliti nomi noti, o per successo social o perchè favoriti nella competizione ufficiale, a scapito di altri, pur con minore merito. Non sveleremo chi non avremmo voluto vedere nei 10 migliori, diremo solo che è stato ingiusto sottovalutare le performance di Serena Brancale e Shablo, Guè, Joshua, Tormento.