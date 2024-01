C'è ancora domani: Lady Gaga pensa a un remake del film di Paola Cortellesi

Secondo le ultime indiscrezioni di Hollywood, Lady Gaga vorrebbe acquisire i diritti dell'ultimo film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, per realizzarne la versione hollywoodiana in cui interpreterebbe la protagonista. A diffondere la notizia è stato il giornalista Pierluigi Gaudio su Novella 2000 che ha scritto in proposito: "I ben informati dicono che sarebbe interessata ad acquistare i diritti d'autore per realizzarne la versione hollywoodiana".

A quanto pare la popstar sarebbe rimasta colpita dal film diventato primo incasso dell'anno in Italia e avrebbe incaricato il suo staff di assicurarsi i diritti della pellicola per poter realizzare un remake americano. Ancora però non ci sono notizie ufficiali a riguardo, vedremo con il passare del tempo se il progetto verrà realizzato o meno. Intanto qui potete leggere la nostra recensione di C'è ancora domani.

Lady Gaga, l'attrice

La cantante di Bad Romance vanta già molteplici esperienze in qualità di attrice in film quali A Star is Born a fianco di Bradley Cooper, House of Gucci diretto da Ridley Scott e nella serie tv American Horror Story. Prossimamente Gaga interpreterà Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, sequel del film del 2019 con Joaquin Phoenix.