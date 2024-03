Il cavaliere oscuro, Jonathan Nolan: 'Vi spiego il significato della frase più iconica del film'

La trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan è una delle trasposizioni maggiormente amate delle vicende di Batman. In particolare, il secondo film della saga, Il cavaliere oscuro, è considerato uno dei più significativi lungometraggi basati sui fumetti di tutti i tempi. Tra i vari momenti iconici del film, spicca la frase simbolo:"O muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo".

Christian Bale e Michael Caine in una scena de Il cavaliere oscuro

La frase è stata scritta da Jonathan Nolan, come ha confessato il regista Christopher Nolan, dichiarando di esserne ancora ossessionato a distanza di parecchi anni. Intervistato dall'Hollywood Reporter, il fratello del regista di Batman ha spiegato:"È arrivata più avanti nella sceneggiatura [la frase]. Abbiamo fatto una o due versioni dello script in cui cercavamo qualcosa che potesse sintetizzare la tragedia di Harvey Dent ma che potesse anche applicarsi a Batman".

Ispirazione ellenica

Jonathan Nolan si è riferito a Batman come una sorta di 'boy scout che vuole abbracciare l'oscurità' e ha deciso per questo di ispirarsi alle figure tragiche della storia della Grecia antica per poter trovare l'ispirazione.

Il cavaliere oscuro è il sequel di Batman Begins (2005) e riporta Christian Bale nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, al fianco di Michael Caine nei panni di Alfred Pennyworth e Aaron Eckhart nel ruolo di Harvey Dent/Due Facce. Maggie Gyllenhaal sostituisce Katie Holmes nel ruolo di Rachel Dawes mentre il villain principale è la celeberrima nemesi di Batman, Joker, magistralmente interpretato da Heath Ledger.