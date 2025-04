Caught Stealing: Darren Aronosfky ha mostrato il trailer del suo crime con Austin Butler al CinecmaCon

A tener banco nella prima giornata del CinemaCon di Las Vegas ci ha pensato Darren Aronofsky, che ha presentato in anteprima il trailer della sua ultima fatica, il crime thriller Caught Stealing.

Il film targato Sony è un ritorno alle origini per Aronofsky dopo i cupissimi Madre! e The Whale. Al centro della storia criminale ambientata nella New York anni '90 troviamo Austin Butler nei panni di un ex giocatore di baseball coinvolto in una caccia al tesoro che lo vedrà schierato contro poliziotti, mafiosi e sicari.

Aronofsky ha spiegato che il progetto lo ha riportato indietro nel tempo, "facendomi ricordare come ci si sentiva a girare un film negli anni '90. L'ho realizzato perché era qualcosa di diverso ed era molto divertente".

La descrizione del trailer

Il primo sguardo al trailer anticipa quello che sicuramente è uno dei progetti più commerciali di Darren Aronofsky mostra Austin Butler che viene preso a pugni in faccia, viene sgridato da un gangster interpretato da Bad Bunny, colpisce un intruso in faccia con una mazza da baseball e mangia una matzo ball soup dall'aspetto molto autentico.

In Caught Stealing Butler interpreta Hank Thompson, un ex giocatore di baseball residente nel Lower East Side di Manhattan che si ritrova coinvolto negli affari del ventre criminale della New York City degli anni Novanta. È una storia di sopravvivenza per l'ex prodigio che, dopo aver subito un infortunio alla gamba che ha messo fine alla sua carriera, passa il tempo a bere e lavora come barista in un locale.

Da quanto anticipato nel trailer di quello che si preannuncia uno sfrenato thriller, a dare il là all'azione è un incarico di cat-sitting dell'amico Matt Smith, che sfoggia una vistosa cresta da mohicano, a trascinarlo nei guai. Hank se la dovrà così vedere con gangster russi, uomini d'affari ebrei ortodossi e con un sacco di gente che sembra avercela con lui. Nel frattempo ampreggia con la fidanzata (Zoë Kravitz) nel corridoio del suo condominio o al bar.

Prodotto da Darren Aronofsky con la sua Protozoa Pictures, Caught Stealing è un adattamento del romanzo di Charlie Huston del 2004, A tuo rischio e pericolo, primo libro di una trilogia dedicata all'anti eroe Henry Thompson.