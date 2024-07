Cattivissimo me diventa il franchise di animazione con i maggiori incassi di tutti i tempi

Il franchise di Cattivissimo me e Minions ha superato un'enorme pietra miliare al botteghino con l'arrivo in sala di Cattivissimo me 4.

Cattivissimo me 4 è arrivato nelle sale la scorsa settimana e non solo ha avuto un'ottima partenza al botteghino nella prima settimana, ma ha guadagnato 120 milioni di dollari al termine del weekend festivo. Il film d'animazione è ora al suo secondo fine settimana nelle sale e continua ad andare forte. Anzi, sembra che probabilmente riuscirà a battere l'horror Longlegs e a conquistare ancora una volta il primo posto al botteghino.

Il successo del film ha permesso al franchise di Cattivissimo me e Minions di raggiungere un'enorme pietra miliare. Il titolo hanno superato un totale di 5 miliardi di dollari al botteghino, diventando così il franchise di animazione con i maggiori incassi della storia.

Si prevede che Cattivissimo me 4 chiuderà il weekend in bellezza, portando il suo totale globale a 441 milioni di dollari. Secondo Box Office Mojo, il primo Cattivissimo me ha guadagnato 543.239.815 dollari in tutto il mondo, il secondo capitolo ha guadagnato 970.766.005 dollari a livello globale e il terzo capitolo ha guadagnato 1.034.799.409 dollari.

Per quanto riguarda i film sui Minion, Minions ha guadagnato 1.159.398.397 dollari in tutto il mondo e Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo ha guadagnato 940.203.765 dollari in tutto il mondo. A livello nazionale, i film di Cattivissimo me e Minions sono il 10° franchise di maggior incasso di tutti i tempi.

Di cosa parla Cattivissimo me 4?

Cattivissimo me 4: un'immagine del film

Potete leggere di seguito la descrizione del quarto capitolo del franchise fatta da Illumination: "Dopo il fenomeno di blockbuster estivo del 2022 di Minions: L'ascesa di Gru, che ha guadagnato quasi 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, il più grande franchise animato globale della storia inizia ora un nuovo capitolo: Gru (il candidato all'Oscar Steve Carrell) e Lucy (la candidata all'Oscar Kristen Wiig) e le loro bambine -Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) e Agnes (Madison Polan)- accolgono un nuovo membro della famiglia Gru, Gru Jr. che è intenzionato a tormentare suo padre. Gru affronta una nuova nemesi, Maxime Le Mal (il vincitore dell'Emmy Will Ferrell) e la sua fidanzata femme fatale Valentina (la candidata all'Emmy Sofia Vergara), e la famiglia è costretta a fuggire".

Il film presenta nuovi personaggi doppiati da Joey King (Bullet Train), dal vincitore dell'Emmy Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) e da Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin ritorna come voce iconica dei Minions e il candidato all'Oscar Steve Coogan ritorna come Silas Ramsbottom.