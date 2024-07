Da Cattivissimo me 4 a Nosferatu, tanti film attesi per la stagione 2024/2025 di Universal

Grande animazione, da Cattivissimo Me a Il Robot Selvaggio, film attesissimi come Nosferatu e Wicked, ma anche la Palma d'Oro Anora: un finale di 2024 (e un inizio 2025) di ottimo livello per Universal.

Quando ci troviamo a seguire Ciné Giornate di Cinema viviamo una montagna russa di sorprese, conferme e aspettative. In alcuni casi ci si stupisce di titoli che vengono anticipati, accendendo una scintilla di curiosità, in altri si confermano idee già presenti e consolidate. Nel caso dei film in programma per la seconda metà del 2024, con un accenno di 2025, da parte Universal Pictures si tratta per lo più di titoli già sotto i riflettori da tempo, per i quali viviamo la gioia di avvicinarci finalmente alla loro uscita. Un finale di anno forte, promettente, a cui si accompagnano primi annunci per l'anno successivo altrettanto gustosi.

Tornano i Minions, ma occhio a Il Robot Selvaggio e Piece by Piece

Il ritorno di Cattivissimo Me

Il primo titolo del listino Universal è di quelli su cui si fa affidamento per risollevare le sorti del botteghino nostrano, o nello specifico riprendere e proseguire quanto di buono sta facendo nelle ultime settimane Inside Out 2 Si tratta anche in questo caso di un sequel, un quarto capitolo, ma per un franchise fortissimo e dai grandi margini di guadagno: Cattivissimo Me 4 sarà nelle sale il 21 agosto, con anteprime nelle settimane precedenti, per riportare su schermo personaggi amatissimi dal nostro pubblico, che ha già dimostrato in passato quanta attenzione rivolge loro. La data è quella giusta per portare a un grosso risultato al boxoffice, per un inizio di stagione cinematografica con il giusto sprint, come era stato lo scorso anno con un titolo molto diverso ma ugualmente forte come Oppernheimer.

Sempre in ambito animato, riflettori puntati anche su Il Robot Selvaggio, titolo Dreamworks che Universal ci aveva già anticipato alle Giornate Professionali e che dopo il primo trailer ha confermato le prime sensazione che avevamo avuto. Alla regia troviamo Chris Sanders, per un adattamento de Il Robot Selvatico di Peter Brown che promette emozione e uno stile visivo particolare. La storia è quella di Roz, robot che si ritrova su un'isola disabitata dopo un naufragio, dove dovrà imparare ad adattarsi all'ambiente e costruire relazioni con gli altri animali che popolano il luogo. Ugualmente da tener d'occhio anche Piece By Piece, un'esperienza cinematografica fuori dal comune, che porta il pubblico nella vita dell'icona del pop Pharrell Williams, ma raccontata in chiave Lego.

Tra Palma d'Oro, horror e Magia

Anora, Palma d'Oro di Cannes

Non c'è ovviamente solo animazione nella fine di 2024 di Universal, perché la nuova stagione prosegue da subito nel segno dell'horror, dall'11 settembre con Speak No Evil - Non parlare con gli Sconosciuti, prodotto da Blumhouse e diretto da James Watkins con James McAvoy e Mackenzie Davis. È la storia di una famiglia americana invitata da una inglese conosciuta in vacanza a passare un weekend nella loro tenuta di campagna. Inutile dire che quella che inizia come una vacanza da sogno diventa presto un vero e proprio incubo. Tutt'altra atmosfera per Anora, il film di Sean Baker che ha trionfato a Cannes aggiudicandosi la Palma d'Oro (e che noi abbiamo amato molto, come potete leggere nella recensione). Anche in questo caso la data scelta ci sembra la migliore per valorizzare una rom-com sexy e scatenata, un film indipendente che può intercettare un pubblico ampio oltre che cinefilo.

L'anno chiude con l'uscita di fine novembre, la versione per il grande schermo del musical Wicked, uno dei più amati e longevi degli ultimi vent'anni. Diretto da Jon M. Chu, è la prima parte di un evento cinematografico che proseguirà a novembre dell'anno successivo e racconta la storia inedita delle streghe di Oz, con Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una ragazza incompresa a causa della sua pelle verde, ignara del reale potere di cui è capace. Nel casto anche Ariana Grande nel ruolo di Glinda, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater e Jeff Goldblum.

Un primo sguardo ai film del 2025

Nosferatu: Lily-Rose Depp nella prima foto del film

C'è spazio anche per un primo sguardo agli appuntamenti previsti da Universal per la prima parte del 2025, a cominciare dal primo giorno dell'anno, quando arriva uno dei titoli più attesi e chiacchierati su web, come possiamo capire dall'attenzione rivolta a tutti i contenuti che pubblichiamo al riguardo: Si tratta di Nosferatu di Robert Eggers, remake del film del 1922 basato sul popolare romanzo di Bram Stoker, con un cast d'eccezione che non fa che amplificare l'attesa per questo titolo: troviamo infatti nel cast Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Emma Corrin e Willem Dafoe, per un film che promette di monopolizzare l'attenzione nella seconda metà delle festività natalizie. Non sono da meno gli altri due titoli che hanno già una data d'uscita: il 17 aprile vedremo infatti Michael, il film biografico di Antoine Fuqua che racconta la vita di Michael Jackson, mentre il 12 giugno arriva Dragon Trainer, adattamento live action della popolare serie di film d'animazione.

I film della fine del 2024 di Universal Pictures, con qualche anticipazione del 2025