Cattivissimo me 3, stasera su Italia 1 il film con gli amatissimi omini gialli

Cattivissimo me 3 arriva stasera su Italia 1 e in prima visione assoluta per la TV italiana alle 21.20, per una serata all'insegna del divertimento. Ritroveremo Lucy, Gru e i Minions e scopriamo un nuovo supercriminale, Balthazar Bratt, fanatico degli anni Ottanta.

Cattivissimo me 3: un'immagine tratta dal film animato

La trama di Cattivissimo me 3 vede Gru e Lucy ancora impegnati nella Lega Anti Cattivi come agenti speciali, ma falliscono nella cattura del perfido Balthazar Bratt, bambino prodigio negli anni Ottanta caduto ormai nel dimenticatoio, e vengono perciò licenziati. A complicare le cose arriva un fratello gemello di Gru che non sapeva di avere. Le sfide stavolta saranno a colpi di musica e gadget vintage anni '80. Nel frattempo anche i Minions hanno i loro problemi: finiscono in gattabuia. Ma ad avere la peggio saranno i loro compagni di prigionia che diventano vittime dei terribili esseri gialli.

Cattivissimo me 3: un momento del film animato

Ultimo capitolo del franchise, è quello che ha incassato di più con oltre un miliardo di dollari al botteghino. In Italia solo il primo fine settimana di programmazione ha toccato i 5,4 milioni di euro. Le voci italiane dei personaggi principali sono state affidate a Max Giusti, che fa sia Gru che Dru; Arisa è Lucy, mentre Paolo Ruffini interpreta il 'villain' Balthazar Bratt.