Cattivissimo me 2, giallo Al Pacino: perché l’attore se ne andò (in malo modo) a film finito?

Uno dei franchise d'animazione più amati torna ad allietare la prima serata di Italia 1 con il suo carico di "malefica energia". Torna sul piccolo schermo Cattivissimo me 2, secondo capitolo delle scatenate avventure di Gru e dei caotici Minions.

Diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud, il film vanta un cast vocale originale d'eccezione che comprende le star Steve Carell, Kristen Wiig, Russell Brand, Steve Coogan e Miranda Cosgrove. A interpretare il villain Eduardo Perez, alias El Macho, nemesi di Gru, avrebbe potuto essere una vera e propria leggenda di Hollywood che, a film praticamente ultimato, ha rotto bruscamente con la produzione abbandonando il progetto. Si tratta della star de Il padrino Al Pacino.

Al Pacino in una scena de Il padrino 3

Perché Al Pacino ha abbandonato Cattivissimo Me 2

La rottura tra Al Pacino e il team di Cattivissimo me 2 è stata liquidata con un diplomatico "divergente creative" ma secondo indiscrezioni pare che in sala di doppiaggio siano volati gli stracci.

Effettivamente abbandonare un progetto a doppiaggio praticamente ultimato solo due mesi prima della premiere è qualcosa che accade di rado. Ufficialmente Universal, che produce il franchise insieme a Illumination Entertainment, all'epoca diffuse un comunicato annunciando l'uscita di scena di Pacino e l'ingaggio di Benjamin Bratt per colmare il vuoto lasciato dall'attore premio Oscar. I rumor riportati dal Columbia Dispatch riferiscono, però, di liti esplose per via dell'approccio troppo teatrale e drammatico del divo, che aveva scontentato i registi.

Coffin e Renaud cercavano una recitazione più leggera, fantasiosa e folle, tipica dello stile Illumination. Dopo aver riascoltato le tracce, sia l'attore che lo studio hanno capito che la voce non si adattava al personaggio di El Macho e ai toni comici del film. Inoltre l'accento messicano di Al Pacino sarebbe stato tutt'altro che eccellente. Così dopo il brusco abbandono del divo, lo studio ha ingaggiato in tempi record Benjamin Bratt, affidandogli il ruolo del villain. Bratt ha dvbuto ridoppiare l'intero personaggio seguendo i movimenti della bocca che erano già stati animati basandosi sulle performance di Pacino con risultati più che soddisfacenti.

Gru e El Macho a confronto in Cattivissimo me 2

Trama completa di Cattivissimo me 2

Come spiegato nella nostra recensione di Cattivissimo me 2 (2013), l'ex supercattivo Gru è ormai padre di famiglia a tempo pieno delle piccole Margo, Edith e Agnes. A sconvolgere la sua routine domestica, la Lega Anti-Cattivi lo recluta per identificare e catturare un super criminale che ha rubato un potente siero, capace di trasformare creature innocue in mostri famelici.

Con l'aiuto dell'agente Lucy Wilde, Gru inizia a indagare sotto copertura in un centro commerciale. I suoi sospetti si concentrano su Eduardo Perez, il proprietario di un ristorante messicano che potrebbe essere il pericoloso El Macho, un leggendario supercattivo che si pensava fosse morto anni prima. Il vero piano del cattivo prende forma: rapire i Minions per trasformarli in un esercito di mostri viola pronti a conquistare il mondo. Grazie all'aiuto delle figlie e del Dottor Nefario, Gru porterà a termine la sua missione proteggendo il mondo, m soprattutto la sua famiglia.