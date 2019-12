Cats: Universal ha rimosso il film dai titoli in corsa per gli Oscar 2020

Cats è stato rimosso dalla lista dei titoli promossi dalla Universal nel tentativo di puntare alle nomination a premi prestigiosi come gli Oscar 2020 dopo un esordio disastroso ai box office e un'accoglienza negativa da parte della critica.

L'adattamento del musical di Andrew Lloyd Webber sembrava sulla carta uno dei titoli in grado di diventare uno dei favoriti agli Oscar 2020, ma la situazione si è rivelata ben diversa. Cats è ora assente dalla pagina in cui lo studio condivide le informazioni necessarie ai membri di alcuni dei riconoscimenti più ambiti, come appunto quelli assegnati dall'Academy, che comprendono abitualmente anche le date per le proiezioni organizzate per chi deve esprimere le proprie preferenze e decidere le nomination. Il film ha attualmente una candidatura ai Golden Globe, nella categoria Miglior Canzone originale, e ai Golden Reel Award per il lavoro compiuto sul sonoro.

Universal sembra però aver abbandonato le speranze di vittoria dopo l'accoglienza davvero glaciale riservata al progetto, con incassi che non hanno superato quota 6.6 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nelle sale americane (a fronte di un budget di 95 milioni di dollari), e un terribile punteggio su Rotten Tomatoes di 17% di recensioni positive. L'uscita di scena potrebbe essere inoltre legata alla necessità di tornare a lavorare sugli effetti speciali, non ancora in grado di soddisfare il pubblico e gli stessi produttori.

Nel cast di Cats, diretto da Tom Hooper, troviamo l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet.

Il musical Cats è andato per la prima volta in scena nel 1981 ed è diventato nel corso degli anni uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano, conquistando il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e di numerose generazioni. Lo show si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.