Cats: il regista Tom Hooper ha completato il film poche ore prima della première

Cats, il film diretto da Tom Hooper, è stato completato solo poche ore prima della première in programma a Los Angeles.

Cats è stato completato solo poche ore prima della première e a rivelarlo è stato il regista Tom Hooper che ha parlato del lavoro compiuto sull'adattamento del musical realizzato per il grande schermo.

Il filmmaker, sul red carpet della première del lungometraggio, ha raccontato: "L'ho finito ieri alle 8 di mattina dopo 36 ore di lavoro continuo. Ho semplicemente compiuto gli ultimi aggiustamenti. Quindi sono davvero felice di essere qui con il lungometraggio completato". Tom Hooper, parlando di Cats, ha aggiunto: "L'anteprima dovrebbe essere la prima volta che le persone hanno l'occasione di vedere il lungometraggio e questa è davvero una première".

A rendere complicato il lavoro è stata la tecnologia utilizzata per "trasformare" i protagonisti in felini, aggiungendo digitalmente dettagli come la pelliccia che ricopre i loro corpi. Commentando le reazioni negative riservate al trailer, il regista ha spiegato: "Lasciamo che sia il pubblico a decidere, ma penso che si sia compiuto un grande lavoro fin dal primo trailer".

Il filmmaker ha inoltre parlato del coinvolgimento di Taylor Swift, che aveva conosciuto durante le audizioni di Les Miserables: "Si era presentata al casting ed era stata brillante. E l'ho contattata prima di tutti gli altri attori. Le ho scritto e le ho detto: 'Consideresti l'idea di far parte del cast?'. E lei ha detto immediatamente di sì".