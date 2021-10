Cats, su Prime Video in streaming da oggi

Cats, il discusso remake del famoso musical, arriva a partire da oggi 10 ottobre 2021 su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti abbonati!

Cats, il discusso remake di Tom Hooper del famoso musical, arriva con il suo super cast a partire da oggi 10 ottobre 2021 su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti abbonati!

Nel cast di Cats, infatti, troviamo l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift e Rebel Wilson.

Cats: Taylor Swift in una scena del film

Il musical Cats è andato per la prima volta in scena nel 1981 ed è diventato nel corso degli anni uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano, conquistando il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e di numerose generazioni. Lo show si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.

Cats è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2021 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.