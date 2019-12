Cats, i produttori commentano le reazioni negative al trailer: "Non conoscono il musical"

Cats ha suscitato qualche perplessità a causa di un trailer che ha suscitato molte reazioni negative tra i potenziali spettatori, a cui ora i produttori hanno risposto difendendo l'adattamento del musical di Andrew Lloyd Webber.

Eric Fellner e Tim Bevan, a capo di Working Title, hanno ora spiegato a Variety perché non sono preoccupati dai commenti poco lusinghieri rivolti alle sequenze dell'atteso film. Parlando della reazione al trailer di Cats, Fellner ha dichiarato: "La realtà è che 100 milioni di persone, o anche di più, hanno visto il trailer e sì, ci sono state alcune persone che non l'hanno amato. E, trattandosi del mondo in cui viviamo, quelli a cui non è piaciuto sono stati più rumorosi".

Bevan ha aggiunto: "Sono state probabilmente le persone che non conoscevano Cats e il fatto è che si stessero aspettando qualcosa di animato o che si muovesse a quattro zampe. Tra le persone che conoscono Cats la reazione è stata piuttosto positiva".

La versione dei personaggi presentata nel primo trailer non era in ogni caso quella definitiva: "Vedrete dei sottili cambiamenti al termine del lavoro compiuto in post-produzione. I personaggi sono progrediti e continuano a farlo ogni giorno".

Per trasformare gli attori in gatti è stata sviluppata una tecnologia in grado di creare digitalmente la pelliccia dei felini in modo che apparisse realistica. Donna Langley, a capo di Universal Filmed Entertainment Group, ha spiegato: "Quando abbiamo iniziato a parlare di Cats stavano pensando di mettere delle protesi agli attori. C'erano dei problemi tecnici perché i danzatori soffrivano troppo per il caldo e non riuscivano a tenere la finta pelliccia. Non andava bene quindi hanno trovato un modo per risolvere le cose".

Fellner ha spiegato: "Si tratta di un film difficile da fare perché i musical sono complicati da realizzare. Abbiamo messo a frutto le lezioni apprese con Les Miserables e Tom Hooper è brillante nel realizzare cose di questo tipo, speriamo che il film venga bene e piaccia al pubblico". Bevan ha confermato: "Il film è davvero buono e incrociamo le dita affinché piaccia al pubblico".

Nel cast di Cats, diretto da Tom Hooper, troviamo l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet.

Il musical Cats è andato per la prima volta in scena nel 1981 ed è diventato nel corso degli anni uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano, conquistando il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e di numerose generazioni. Lo show si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.