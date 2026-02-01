Catherine O'Hara: il Saturday Night Live ricorda la star

L'attrice, indimenticabile protagonista di Mamma, ho perso l'aereo e della comedy Schitt's Creek, aveva condotto lo show due volte.

Catherine O'Hara è stata per due volte conduttrice del Saturday Night Live, oltre ad aver fatto brevemente parte del cast dello storico show.

Il programma ha quindi voluto rendere omaggio all'amata attrice, morta nella giornata di venerdì a soli 71 anni.

L'omaggio dello show a Catherine

La puntata del Saturday Night Live andata in onda ieri sera sugli schermi della NBC era condotta da Alexander Skarsgård. Al termine della messa in onda i produttori dello show hanno voluto ricordare Catherine O'Hara con un'immagine apparsa sugli schermi.

Ecco il ricordo condiviso dai produttori:

Il legame tra O'Hara e il SNL

La star di Mamma, ho perso l'aereo - film che le ha regalato la popolarità internazionale e le ha fatto conoscere Macaulay Culkin, che ha voluto ricordarla con un emozionante post condiviso su Instagram - nel 2024 aveva parlato del suo coinvolgimento nella sesta stagione dello show americano. All'inizio degli anni '80, infatti, Catherine era stata brevemente coinvolta come membro del cast.

In un'intervista l'attrice aveva però spiegato il motivo per cui aveva scelto di abbandonare l'impegno dopo una sola settimana. O'Hara era reduce dal lavoro compiuto tra le fila dello show canadese SCTV ed era quindi convinta che si sarebbe sentita a suo agio e adatta al nuovo lavoro. Catherine, tuttavia, ha rinunciato senza aver girato nemmeno un episodio intero di Saturday Night Live, preferendo ritornare in patria.

Nonostante l'addio avvenuto in modo fin troppo rapido, i produttori non sembrano aver provato alcun risentimento nei confronti dell'attrice. Catherine è stata infatti conduttrice del Saturday Night Live per due volte: nella sedicesima e diciottesima stagione, in occasione di due puntate andate in onda nell'aprile 1991 e nell'ottobre 1992.