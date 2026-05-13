Macaulay Culkin sulla morte di Catherine O'Hara: "Ho sofferto molto, avevamo dei conti in sospeso"

Il protagonista del film Mamma, ho perso l'aereo ha parlato dell'impatto che la morte dell'amica e collega ha avuto su di lui.

Macaulay Culkin è tornato a parlare della morte di Catherine O'Hara spiegando perché ha avuto un impatto così forte su di lui.

L'attrice aveva interpretato la madre del giovane Kevin nella commedia cult Mamma, ho perso l'aereo e le due star del cinema si erano recentemente incontrate di nuovo in occasione della stella sulla Walk of Fame di Hollywood dedicata a Macaulay.

La reazione emotiva di Culkin alla morte di O'Hara

In un'intervista rilasciata a Gentleman's Journal, l'attore ha spiegato: "Quando Catherine è morta a gennaio, è stato un duro colpo per me. Mi ha colpito molto, perché è successo troppo presto".

Macaulay Culkin ha aggiunto: "Sentivo che avevamo dei conti in sospeso. Sentivo decisamente di avere dei conti in sospeso con lei. Sentivo di doverle un favore, e non mi piace avere debiti in sospeso".

Subito dopo la morte dell'amica, in un post l'attore aveva scritto online: "Mamma. Pensavo avessimo tempo. Volevo di più. Volevo sedermi accanto a te. Ti sento, ma avevo così tanto ancora da dirti. Ti voglio bene. Ci rivedremo".

Una foto di Catherine O'Hara

Catherine O'Hara ha perso la vita il 30 gennaio all'età di 71 anni, a causa di un'embolia polmonare. L'attrice aveva inoltre un tumore al retto.

L'attrice ha avuto una carriera lunga oltre 50 anni e ricca di successi, tra cui i recenti progetti televisivi Schitt's Creek e The Studio (di cui potete leggere la nostra recensione).

Seth Rogen, protagonista e creatore dello show televisivo targato Apple TV, ha ricordato Catherine durante il discorso compiuto sul palco dei BAFTA TV Awards in occasione della vittoria nella categoria Migliore Serie Internazionale.

Il legame con Macaulay Culkin

O'Hara aveva dichiarato, nel suo discorso in onore della star di Mamma, ho perso l'aereo sulla Walk of Fame: "Macaulay - questo meraviglioso e adorabile ragazzino di 10 anni - veniva chiamato una superstar, una miniera d'oro, uno dei protagonisti più hot di Hollywood dal mondo intero. Come fa qualcuno a sopravvivere a una situazione simile? Beh, io penso che si debba possedere una certa qualità, un dono che il caro John Hughes aveva ovviamente riconosciuto in te, Macaulay: il tuo senso dell'umorismo".

L'interprete della madre di Kevin aveva sottolineato: "In un bambino è un segno di intelligenza e una chiave per sopravvivere alla vita a ogni età. E da quello che vedo, hai portato questo senso dell'umorismo dolce, tuttavia contorto e con cui è totalmente possibile immedesimarsi a tutto quello che hai deciso di fare dall'epoca di Mamma, ho perso l'aereo".