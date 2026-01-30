Catherine O'Hara, Macaulay Culkin: "Mamma, pensavo di avere più tempo da passare con te"

La star di Mamma, ho perso l'aereo ha condiviso online un commovente post per ricordare l'attrice con cui ha recitato nel cult di Natale, morta a 71 anni.

La morte di Catherine O'Hara, avvenuta nella giornata di oggi venerdì 30 gennaio a soli 71 anni, ha sconvolto il mondo di Hollywood.

Tra le prime reazioni c'è anche quella di Macaulay Culkin che ha recitato accanto a lei nei due film di Mamma, ho perso l'aereo.

Il ricordo di Catherine condiviso da Macaulay

L'attore, con un post sui social media, ha ricordato come Catherine O'Hara avesse interpretato sua madre nei film di Natale in cui lui aveva la parte del brillante Kevin, in grado di affrontare pericoli e problemi dopo essere rimasto, per errore, a casa da solo.

Macaulay Culkin ha quindi scritto online: "Mamma. Pensavo avessimo tempo. Volevo di più. Volevo sedermi accanto a te. Ti sento, ma avevo così tanto ancora da dirti. Ti voglio bene. Ci rivedremo".

Le parole che l'attrice aveva rivolto a Culkin

Catherine, che è stata ricordata anche da Pedro Pascal e Justin Theroux, aveva riabbracciato l'attore in occasione della cerimonia con cui Culkin aveva ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, nel 2023.

O'Hara aveva dichiarato, nel suo discorso in onore della star di Mamma, ho perso l'aereo: "Macaulay - questo meraviglioso e adorabile ragazzino di 10 anni - veniva chiamato una superstar, una miniera d'oro, uno dei protagonisti più hot di Hollywood dal mondo intero. Come fa qualcuno a sopravvivere a una situazione simile? Beh, io penso che si debba possedere una certa qualità, un dono che il caro John Hughes aveva ovviamente riconosciuto in te, Macaulay: il tuo senso dell'umorismo".

L'interprete della madre di Kevin aveva sottolineato: "In un bambino è un segno di intelligenza e una chiave per sopravvivere alla vita a ogni età. E da quello che vedo, hai portato questo senso dell'umorismo dolce, tuttavia contorto e con cui è totalmente possibile immedesimarsi a tutto quello che hai deciso di fare dall'epoca di Mamma, ho perso l'aereo". Catherine aveva concluso, molto emozionata e commossa: "Grazie per avermi inclusa - la tua finta mamma che ti ha lasciato a casa da solo non una, ma ben due volte - per condividere questa occasione felice. Sono così orgogliosa di te".