Catherine O’Hara, rivelata la causa di morte della star di Mamma ho perso l’aereo

L'attrice, amatissima a Hollywood come hanno dimostrato i messaggi e i ricordi di varie star dell'industria, è morta prematuramente alla fine di gennaio all'età di 71 anni

A circa 10 giorni dalla sua scomparsa prematura, è stata rivelata la causa di morte di Catherine O'Hara.

L'attrice comica e due volte vincitrice dell'Emmy è morta nella sua casa di Los Angeles dopo una breve malattia, come confermato dai suoi rappresentanti della CAA. Il certificato di morte riporta che è stata cremata e che le sue ceneri sono state consegnate al marito, Robert "Bo" Welch.

La causa di morte di Catherine O'Hara

La star di Mamma, ho perso l'aereo, scomparsa venerdì 30 gennaio all'età di 71 anni, è morta per un'embolia polmonare, secondo quanto riferito dal Dipartimento della Salute Pubblica della Contea di Los Angeles, come riportato da TMZ. Il cancro al retto è stato indicato, inoltre, come causa primaria della morte.

The Studio: un'immagine di Catherine O'Hara e Seth Rogen

La rinascita professionale dopo il successo anni '90

O'Hara, nota soprattutto per aver interpretato la madre di Kevin (Macaulay Culkin) nei film della serie Mamma ho perso l'aereo e Delia Deetz nei due film di Beetlejuice di Tim Burton, ha vissuto una rinascita professionale negli ultimi 10 anni grazie a Schitt's Creek. Ha vinto un Emmy per il suo ruolo al fianco del vecchio amico Eugene Levy e per The Studio di Apple TV.

Durante gli Emmy dello scorso anno, O'Hara aveva ricevuto una doppia nomination per la sua partecipazione come guest star in The Last of Us della HBO e per la sua interpretazione comica in The Studio, che si è rivelato essere l'ultimo ruolo di O'Hara in una serie televisiva.

Era stata scelta per continuare a interpretare il suo ruolo nella seconda stagione dello show, le cui riprese sono iniziate a metà gennaio. Non è chiaro in quale modo Seth Rogen e la produzione affronteranno la sua scomparsa nel corso della serie.

Schitt's Creek: Catherine O'Hara in una scena della serie

Il cordoglio di tutta Hollywood

Dopo la sua morte, molte star di Hollywood hanno reso omaggio a Catherine O'Hara, tra cui Culkin, il regista di Mamma ho perso l'aereo Chris Columbus, i suoi colleghi di The Studio, Seth Rogen, Ike Barinholtz e Eugene Levy.

Proprio Levy, amico di una vita, ha dichiarato: "Le parole sembrano inadeguate per esprimere il dolore che provo oggi. Ho avuto l'onore di conoscere e lavorare con la grande Catherine O'Hara per oltre 50 anni. Dai nostri esordi sul palcoscenico del Second City, alla SCTV, ai film che abbiamo girato con Chris Guest, ai nostri sei gloriosi anni in Schitt's Creek, ho apprezzato molto il nostro rapporto di lavoro, ma soprattutto la nostra amicizia. Mi mancherà. Il mio cuore va a Bo, Matthew, Luke e all'intera famiglia O'Hara".