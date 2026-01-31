Martin Scorsese ricorda Catherine O’Hara: "Una vera artista e una persona meravigliosa"

La morte di Catherine O'Hara ha suscitato tantissime reazioni da colleghi del mondo del cinema e della televisione e dai fan di tutto il mondo, che hanno ricordato l'attrice di Mamma, ho perso l'aereo come uno dei talenti più brillanti dello schermo.

Anche Martin Scorsese, che diresse Catherine O'Hara in Fuori orario a metà degli anni '80, ha voluto ricordare l'attrice con un messaggio molto emozionante, in cui sottolinea le grandi qualità umane oltre che quelle professionali di O'Hara.

Il messaggio di Martin Scorsese per Catherine O'Hara

"Perdere Catherine O'Hara... mi sembra impossibile, e sono certo che lo sia anche per milioni di altre persone. Molti la conoscono per Schitt's Creek. Per molti altri sono i film di Mamma, ho perso l'aereo o Beetlejuice o le commedie di Christopher Guest" ha dichiarato.

Una scena di Fuori orario di Martin Scorsese

Scorsese in una nota stampa condivisa con IndieWire ha proseguito: "Per me, e per la maggior parte dei miei amici, è SCTV: mi basta pensare a uno dei personaggi che ha creato, come Lola Heatherton o Dusty Towne, e sto già ridendo. Catherine era un vero genio della comicità, una vera artista e una persona meravigliosa. Sono stato benedetto per aver potuto lavorare con lei in Fuori orario, e mi mancheranno la sua presenza e la sua arte. A tutti noi".

Il ruolo di Catherine O'Hara in Fuori orario

Il personaggio di Catherine O'Hara nel film di Martin Scorsese del 1985, Fuori orario, è uno dei più importanti del film: interpreta Gail, un'autista di un furgone di gelati che inizialmente soccorre il protagonista del film, Paul (Griffin Dunne).

Il ruolo in Fuori orario rappresentò la prima importante esperienza di Catherine O'Hara sul grande schermo e da quel momento iniziò una lunga carriera nel mondo del cinema in film amati in tutto il mondo come Beetlejuice - Sapiritello porcello di Tim Burton, Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York oltre al doppiaggio di Sally in Nightmare Before Christmas.