Caterina la Grande: il nuovo trailer della serie con Helen Mirren

Caterina la Grande ha un nuovo trailer che mostra nuove sequenze della co-produzione, con protagonista Helen Mirren, tra HBO e Sky che debutterà sugli schermi in autunno.

Nel video l'imperatrice dichiara: "Quando ero più giovane sognavo la libertà, di spezzare le catene, ma quando invecchi le tue scelte sono più limitate". Caterina la Grande spiega quindi aver creato un impero, sapendo esattamente ciò che stava facendo. La sovrana interpretata da Helen Mirren dichiara poi di avere il "potere assoluto" e sullo schermo si assiste a scene di battaglia, amori e sontuosi momenti a palazzo. Il trailer si conclude con Caterina che dichiara: "Non condividerò il mio trono con nessuno".

Scritta da Nigel Williams (Elizabeth I) e diretta dal pluripremiato regista Philip Martin (The Crown), Caterina la Grande, in arrivo su Sky Atlantic, segue gli ultimi anni di reggenza dell'imperatrice e la sua passionale relazione con Grigory Potemkin sullo sfondo di scandali, intrighi e grandi conflitti. Impossibilitati a sposarsi pubblicamente ma notoriamente promiscui, Catherine e Potemkin, interpretato da Jason Clarke, vivono una storia fatta di un amore totalizzante l'uno per l'altra e per il loro Paese e danno vita, superando molte avversità, ad una relazione unica e devota e costruendo la reputazione della Russia come una delle grandi potenze europee del 18° secolo.

Nel cast, accanto a Helen Mirren, anche Gina McKee, che interpreta la Contessa Bruce, amica e confidente di tutta una vita, e Rory Kinnear nei panni del ministro Panin. Joseph Quinn sarà Paolo I, mentre Richard Roxburgh sarà Grigory Orlov, uno degli ex amanti di Caterina che, con suo fratello Alexei Orlov (interpretato da Kevin R McNally), ha orchestrato il colpo di stato che ha portato Caterina al potere.