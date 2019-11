Caterina la Grande, la recensione della miniserie con Helen Mirren

Caterina la Grande: una prima immagine della serie

Non basta il talento di Helen Mirren, come purtroppo dovremo sottolineare nella nostra recensione di Caterina la Grande, a far apprezzare senza riserve una mini serie dall'ottimo potenziale che viene però sprecato a causa di una sceneggiatura non particolarmente brillante. La narrazione, infatti, si concentra maggiormente sulle questioni sentimentali, lasciando in disparte caratteristiche personali e decisioni politiche che hanno reso l'imperatrice russa un'importante figura storica.

I quattro episodi che compongono il progetto, in onda su Sky da venerdì 1 novembre, sono firmati da Nigel Williams e diretti dal regista Philip Martin - recentemente impegnato dietro la macchina da presa anche in occasione di alcuni episodi di The Crown - e dopo un avvio davvero promettente e intrigante, perdono progressivamente spessore e interesse, limitandosi a portare in primo piano la dimensione privata della leader russa.

L'amore di un'imperatrice

Caterina la Grande: Helen Mirren e Jason Clarke in una foto

Al centro della trama c'è Caterina (Helen Mirren), salita al potere nel 1762 dopo un colpo di stato organizzato con il suo amante Grigory Orlov (Richard Roxburgh), di cui si mostrano solo le conseguenze e la successiva lotta al potere che coinvolge anche il ministro Nikita Panin (Rory Kinnear) e il figlio della sovrana, Paolo (Joe Q. Bretz). Gli ostacoli affrontati durante il regno della carismatica donna e la sua voglia di compiere riforme e trasformare la società vengono purtroppo messi in secondo piano dalla scelta di raccontare la storia d'amore, durata decenni, con Grigory Potemkin (Jason Clarke), relazione spesso a distanza a causa di conflitti, tentativi di espandere i confini dell'impero e un destino avverso.

Troppi sentimenti e poche idee

Caterina la grande: Helen Mirren in una scena della serie

Il regista Philip Martin, riesce a ricreare l'atmosfera di grandiosità e la spettacolarità necessarie a rendere la storia di Caterina e l'opulenza del suo regno, ma il problema principale del progetto è la sceneggiatura che, dopo un primo episodio molto promettente, non dà uno spazio adeguato alle sue idee in grado di anticipare i tempi, alle sue capacità in veste di leader e stratega e nemmeno agli aspetti negativi del suo modo di governare, accennando solo superficialmente al rapporto conflittuale con il figlio. Sul piccolo schermo l'attenzione è per il legame tra Caterina e Potemkin, di cui in più momenti si fatica a comprendere realmente la passionalità e la profondità. Nonostante fin dalla prima parte della storia si accenni ai tentativi di togliere il potere all'imperatrice, le quattro puntate non riescono mai a far emergere la tensione esistente a corte, relegando in uno spazio limitato i piani e i progetti con cui si cerca di ribaltare la linea del potere. La figura di Paolo, il figlio di Caterina, è inoltre delineata davvero a grandi linee, non permettendo agli spettatori di comprendere il risentimento provato dal giovane e mostrando la freddezza esistente tra madre e figlio in poche scene, tra cui un'interazione che colpisce per la mancanza di empatia provata dalla donna nei confronti di un giovane che vorrebbe dimostrare il proprio valore e ottenere un'approvazione apparentemente impossibile da conquistare.

Il talento di Helen Mirren al servizio della miniserie

Caterina la grande: Helen Mirren nella prima stagione della serie

Il lato più "oscuro" di Caterina viene portato in scena anche tramite la sua incapacità di potersi fidare di chi ha intorno, dovendo eliminare ogni possibile minaccia e progettando la propria successione. La sua attrazione per Potemkin, un brillante membro dell'esercito, non appare mai realmente motivata e le lettere che i due si scambiano non aiutano a trasmettere il desiderio e l'amore che lega i due protagonisti. Nonostante un cast di ottimo livello, come prevedibile, è Helen Mirren a rubare la scena con la sua capacità di dare spessore a una donna alle prese con il potere e con la scelta di non porre limiti alla propria libertà, anche sessuale. L'attrice, ormai a suo agio in una parte da sovrana, sa dare sfumature a un ruolo un po' sacrificato dalla sceneggiatura che punta alla storia d'amore come colonna portante del progetto. La star fa quel che può per non far scivolare la figura di Caterina nell'ormai conosciuto stereotipo della donna la cui esistenza viene influenzata da una storia d'amore.

Gli altri personaggi, nonostante l'esperienza degli interpreti, possono fare veramente poco per risultare rilevanti e persino l'amicizia tra la protagonista e la Contessa Bruce, parte affidata a Gina McKee, appare superficiale e quasi irrilevante all'interno delle quattro puntate. Gli episodi di questa miniserie, infatti, non trovano l'approccio giusto al racconto, e si limitano a offrire un racconto visivamente curato ma emotivamente arido e incapace di offrire un ritratto coinvolgente e affascinante dell'imperatrice.