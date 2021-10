Cate Blanchett diretta da Pedro Almodóvar in A Manual for Cleaning Women

Pedro Almodóvar sta per realizzare il suo sogno adattando per il grande schermo i racconti di A Manual for Cleaning Women di Lucia Berlin, nel cast la star australiana Cate Blanchett.

Mentre Pedro Almodovar è ospite del New York Film Festival con il suo Madres paralelas, arriva la notizia del suo nuovo progetto, A Manual for Cleaning Women, che vedrà protagonista la star australiana Cate Blanchett.

Venezia 2019: un sorridente Pedro Almodóvar al photocall

Dopo essersi cimentato con la lingua inglese nel cortometraggio The Human Voice, interpretato da Tilda Swinton, Almodovar sembra aver preso confidenza con l'idioma tanto da decidere di realizzare un film intero che adatterà i racconti di Lucia Berlin contenuti nella raccolta A Manual for Cleaning Women.

Di fronte ai 43 racconti contenuti nel libro, Pedro Almodóvar si concentrerà su cinque storie ambientate in Texas, Oakland e Messico in un film parlato in un mix di inglese e spagnolo. Adesso il suo produttore e fratello Agustín Almodóvar ha rivelato a El Pais e a un podcast di Castilla-La Mancha Media che a interpretare A Manual for Cleaning Women sarà Cate Blanchett anche se al momento sono ancora in corso le trattative per l'acquisizione dei diritti di adattamento.

"Sebbene il personaggio femminile cambi professione e talvolta aspetto, nel profondo è sempre Lucia", ha detto Agustín Almodóvar riferendosi all'aspetto autobiografico die racconti.

The Human Voice, Pedro Almodóvar: "Tutti vogliono fare delle serie, io invece ho voluto fare un corto"

Qualche anno fa, Pedro Almodovar aveva condiviso con Vulture la sua ammirazione per Lucia Berlino spiegando: "Era una scrittrice americana degli anni '40. Era un'alcolizzata. Lei era tutto. A volte doveva come colf. È incredibile, divertente e triste. La realtà che racconta è molto triste".

L'ultimo film di Pedro Almodovar, Madres paralelas, arriverà nei cinema italiani il 28 ottobre.