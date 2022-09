Pedro Almodóvar abbandona la regia di A Manual for Cleaning Women, con Cate Blanchett

Pedro Almodóvar ha deciso di abbandonare la regia del suo primo film in lingua inglese, A Manual for Cleaning Women con Cate Blanchett, perché non si sente pronto per il progetto.

Deadline svela che Pedro Almodóvar non dirigerà più il prossimo adattamento cinematografico di A Manual for Cleaning Women, basato sulla raccolta di racconti di Lucia Berlin del 2016 e interpretato da Cate Blanchett. L'acclamato regista spagnolo ha preso la difficile decisione di rinunciare poiché sentiva di non essere pronto per questo tipo di progetto, che sarebbe stato il suo primo film in lingua inglese.

Julieta: una buffa immagine di Pedro Almodovar a Cannes

"È stata una decisione molto dolorosa per me", ha detto Almodóvar. "Ho sognato di lavorare con Cate per così tanto tempo. La Dirty Films è stata così generosa con me per tutto questo tempo ed ero accecata dall'eccitazione, ma sfortunatamente non mi sento più in grado di realizzare questo film".

Dirty Films e New Republic stanno attualmente cercando un nuovo regista da sostituire a Pedro Almodóvar mentre continuano a impegnarsi nella realizzazione del progetto. La vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett è attualmente ancora coinvolta in veste di protagonista.

"Abbiamo il massimo rispetto per Pedro e il suo straordinario corpus di opere, e anche se le stelle potrebbero non essersi allineate questa volta, speriamo di collaborare con Pedro ed El Deseo su un altro progetto in futuro", hanno dichiarato i produttori Blanchett, Andrew Upton e Coco Francini in una dichiarazione congiunta. "La passione di Dirty Films per A Manual for Cleaning Women e la voce unica di Lucia Berlin - piena di pericolo, gioia e perdita - non si è attenuata e siamo entusiasti di continuare questo progetto con i nostri partner di New Republic".

A Manual for Cleaning Women contiene 43 storie incentrate su donne che compiono diversi tipi di lavori impegnativi.