Cate Blanchett e Franz Rogowski nel nuovo film di Gaspar Noé girato in Italia?

Il regista è attualmente in Italia per cercare le location per il suo prossimo film nel quale dovrebbero esserci le due star.

Gaspar Noé si trova attualmente in Italia, a Putignano, per cercare le location del suo prossimo film che a quanto pare avrà nel cast Cate Blanchett e Franz Rogowski.

Sarà la prima volta per i due interpreti in un film del regista; la Blanchett è reduce da uno dei migliori film della sua carriera, ovvero TAR, mentre Rogowski è in piena ascesa con film come Undine - Un amore per sempre, Great Freedom e Passages e Disco Boy. Come si vede nella clip qui sotto dello scorso autunno, la Blanchett aveva già espresso il desiderio di lavorare con Gaspar Noé.

La notizia per il momento è tutt'altro che confermata e l'unica fonte è un amico del regista che ha riportato l'indiscrezione sul suo profilo Twitter.

Noé è reduce da Vortex, film che aveva nel cast il regista Dario Argento. In una precedente intervista, Noé ha rivelato che ad aver convinto Argento a partecipare al suo progetto è stata la figlia Asia.

Qui vi lasciamo la nostra recensione di Vortex.

"Mi è stato detto da lui, e da sua figlia, che gli piacevano i miei film precedenti. Non aveva visto Love, ma Climax, Irreversible, Enter the Void. Non era evidente che avrebbe detto di sì perché stava preparando un film, e quando stai preparando un film tutto il tuo cervello va al tuo lungometraggio. Ma con l'aiuto di Asia, che lo ha convinto a non restare a Roma, ma ad andare con il suo aiuto regista in Francia per lavorare al suo film, finalmente ha accettato".