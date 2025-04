Cate Blanchett: "Sono seria quando dico che voglio smettere di recitare"

Cate Blanchett ha rivelato, in un'intervista rilasciata a Radio Times, che ha intenzione di smettere di recitare, anche se la sua famiglia non le crede mai quando parla dei suoi progetti.

L'attrice è stata recentemente protagonista di Black Bag, il film diretto da Steven Soderbergh, accanto a Michael Fassbender.

Il possibile addio alla recitazione

Parlando del proprio futuro, Cate Blanchett ha spiegato: "La mia famiglia reagisce alzando gli occhi al cielo ogni volta che ne parlo, ma lo dico davvero. Sono seria sull'idea di smettere di recitare. Ci sono molte altre cose che voglio fare con la mia vita".

La star, parlando con il magazine, ha inoltre ammesso che non ama essere al centro dell'attenzione a causa della fama: "Ho trascorso una vita intera cercando di essere a mio agio con la sensazione di essere a disagio". Cate ha proseguito: "Quando vai a un talk show, o fai delle interviste, e vedi degli spezzoni di quello che hai detto, estrapolati e messi in corsivo, suonano davvero forti. Io non sono quel tipo di persona". La star ha sottolineato: "Ha più senso quando sono in movimento: ci è voluto molto tempo per sentirmi a mio agio, anche solo lontanamente, con l'idea di essere fotografata".

Parlando del suo rapporto con la fama, Blanchett ha ammesso: "Mi sono sempre sentita ai margini delle cose, quindi sono sempre sorpresa quando mi sento a mio agio in un posto. Mi muovo con curiosità in qualsiasi ambiente mi trovi, senza aspettarmi di essere accettata o accolta".

Il nuovo film di Cate

Tra i prossimi progetti della star c'è Father, Mother, Sister, Brother, il nuovo film diretto da Jim Jarmusch che vede protagonisti anche Adam Driver e Vicky Krieps.

Il cast comprende inoltre Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Indya Moore e Luka Sabbat.

Blanchett, recentemente, ha recitato anche a teatro in una nuova produzione dell'opera Il Gabbiano di Anton Chekov.