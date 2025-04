Jim Jarmusch: Cannes ha rifiutato il suo Father, Mother, Sister, Brother con Cate Blanchett

Rumor della vigilia smentiti dall'assenza nel programma di Cannes 2025 del nuovo film di Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother. In molti sono rimasti stupiti a non vedere la pellicola interpretata da Cate Blanchett e Adam Driver nella lista dei titoli in concorso. Secondo World of Reel il film di Jarmusch sarebbe stato rifiutato dal festival francese nonostante il regista sia un veterano della manifestazione con otto partecipazioni.

Come spiega IndieWire, le riprese del dramedy antologico incentrato su due fratelli che si riuniscono sono terminate da oltre un anno, il film contiene episodi ambientati nel New Jersey, a Parigi e a Dublino. La prima parte, Father, si svolge nella East Coast americana, la seconda partr, Mother è ambientata a Dublino, mentre Sister Brother si svolge a Parigi.

L'ultima partecipazione di Jarmusch al Festival di Cannes risale al 2019, con lo zombie movie filosofico The Dead Don't Die, che ha inaugurato il festival in concorso. Il programma annunciato da Fremaux non è ancora del tutto completo, ma nel caso di Jarmusch un annuncio dell'ultim'ora appare, ad oggi, improbabile. Il film potrebbe invece confluire nel programma della Mostra del Cinema di Venezia.

Cate Blanchett sorridente sul red carpet

Gli altri esclusi

Jim Jarmusch non è l'unico nome di peso assente dal programma di Cannes 2025. Tra i papabili assenti dalla lineup figurano anche Christian Petzold, Karim Ainouz, László Nemes e Ildiko Enyedi.

Tra le sei registe in concorso quest'anno manca Lynne Ramsay con l'atteso Die, My Love, commedia horror interpretata dalle star Jennifer Lawrence e Robert Pattinson che annovera Martin Scorsese tra i produttori. Tutti i film di Ramsay sono stati presentati in anteprima a Cannes, incluso il suo ultimo lungometraggio, You Were Never Really Here del 2017, che ha vinto il premio per la sceneggiatura. Le riprese di Die, My Love, rimandate a causa dello sciopero, si sono concluse in Canada nell'autunno del 2024, quindi si potrebbe pensare che in teoria il film sarebbe dovuto essere pronto per Cannes, ma pare che la regista inglese sia ancora impegnata nel montaggio.

Stessa situazione per Park Chan-wook, ancora impegnato nella post-produzione della dark comedy No Other Choice, con protagonista Lee Byung-hun, il cattivo di Squid Game. Potrebbero confluire nei programmi di Venezia e Toronto titoli attesi come il debutto alla regia di Kristen Stewart, The Chronology of Water, il film di Nadav Lapid Yes! e Couture di Alice Winocour, interpretato da Angelina Jolie, ma la conferme di ciò le avremo più avanti.