Castlevania 4: il trailer dell'ultima stagione della serie Netflix

Il trailer di Castlevania 4, condiviso online da Netflix, anticipa la preparazione per un'epica battaglia finale contro Dracula.

Castlevania 4, l'ultima stagione della serie Netflix, arriverà il 13 maggio e online è stato condiviso il trailer delle puntate che concluderanno il progetto tratto dal popolare videogioco. Nel video si vedono le prime sequenze della preparazione per un'epica battaglia finale che vedrà i protagonisti scontrarsi con Dracula, anticipando così violenza e momenti sanguinosi.

Castlevania è tratto dal videogioco della Konami che ha debuttato nel 1986 in cui i giocatori potevano controllare un cacciatore di vampiri chiamato Simon Belmont, l'ultimo sopravvissuto del suo clan, che sta cercando di salvare l'Europa dell'Est dall'estinzione a causa di Vlad Dracula Tepes.

Lo show animato ha come doppiatori Graham McTavish nella parte di Dracula, Richard Armitage in quella del cacciatore di vampiri Trevor Belmont, mentre James Callis dà la voce ad Alucard, Alejandra Reynoso interpreta Sypha Belnades. Completano il cast vocale comprende anche Emily Swallow nel ruolo di Lisa Tepes, Matt Frewer in quello del Vescovo, e Tony Amendola che è l'Anziano.

Gli episodi basati sul popolare videogioco sono scritti da Warren Ellis e prodotti da Adi Shankar.

Castlevania 3, la recensione: un po' di respiro prima di un nuovo inizio