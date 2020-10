Cast Away: stasera su Rete 4 il film di Robert Zemeckis con Tom Hanks

Appuntamento con Tom Hanks stasera su Rete 4 alle 21:27 che torna nei panni di naufrago per Cast Away, il film diretto nel 2000 da Robert Zemeckis, seconda collaborazione tra protagonista e regista dopo il premio Oscar Forrest Gump.

È la vigilia di Natale e Chuck Noland (Tom Hanks), funzionario della Federal Express, scambia i regali con la sua fidanzata Kelly in macchina prima di salire a bordo dell'aereo per l'ennesimo viaggio di lavoro. A causa di una tempesta l'aereo si inabissa nel Pacifico. Chuck, unico sopravvissuto, naufraga su di un isola deserta dove si rende conto, poco alla volta, che dovrà restarci per molto molto tempo.

Cast Away fu girato tra il 1998 e il 2000 ma la lunga pausa tra le riprese non fu dovuta a nessun problema di produzione: per interpretare Chuck nella sua vita prima del naufragio, Tom Hanks dovette prendere circa 25 kg. Il tempo intercorso tra la prima e la seconda fase di riprese fu semplicemente quello necessario al protagonista, poi vincitore del Golden Globe, per rimettersi in forma.