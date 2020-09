Cassian Andor: Tony Gilroy abbandona lo show, al suo posto il regista di Black Mirror Toby Haynes

Tony Gilroy non dirigerà più lo spinoff di Rogue One dedicato a Cassian Andor. Al suo posto è in arrivo il regista di Black Mirror e Doctor Who, Toby Haynes, che si farà carico della regia della serie Disney+ ispirata a Star Wars.

Rogue One: Diego Luna interpreta Cassian Andor

A dare la notizia è Deadline che specifica: "Tony Gilroy è stato costretto a rinunciare all'impiego a causa delle restrizioni nei viaggi legate al COVID-19. Gilroy vive a New York e ha dovuto decidere rapidamente se recarsi in Inghilterra per le riprese o rinunciare. Alla fine ha deciso che la soluzione migliore era restare a New York e lasciare all'inglese Toby Haynes la regia della serie."

Haynes si occuperà di dirigere i primi tre episodi della serie, mentre Tony Giolry resterà coinvolto nel progetto come showrunner e produttore esecutivo. Toby Haynes ha all'attivo la regia dell'episodio di Black Mirror "U.S.S. Callister", del film sulla Brexit con Benedict Cumberbatch e di vari episodi di Doctor Who e Sherlock, oltre alla serie Amazon Utopia, in arrivo a ottobre sulla piattaforma streaming.

Rogue One: il finale che definisce Star Wars

La serie su Cassian Andor, ancora priva di titolo, sarà uno spy thriller incentrato sulle gesta del personaggio di Diego Luna. La serie sarà ambientata durante la prima fase della Ribellione, molto prima che Jyn Erso e la sua banda di fuorilegge decidano di rubare i piani della Death Star. Adria Arjona affiancherà Diego Luna come protagonista femminile. Con loro Denise Gough, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Kyle Soller e Alan Tudyk che tornerà nel ruolo del droide K-2SO.

Le riprese prenderanno il via in ottobre in Inghilterra.