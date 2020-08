Cassian Andor: le riprese della serie Disney+ riprenderanno a novembre?

Le riprese della serie spin-off di Rogue One dedicata al pilota Cassian Andor potrebbero prendere il via il prossimo novembre, secondo nuove voci che circolano sul web.

Come sappiamo, Disney+ ha in cantiere una nuova serie dedicata all'universo di Star Wars, ovvero lo spin-off di Rogue One: A Star Wars Story dedicato a Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, e le riprese potrebbero partire il prossimo novembre.

Rogue One: Diego Luna interpreta Cassian Andor

Secondo Bespin Bulletin, canale social che aggiorna costantemente i fan con nuove notizie dedicate all'universo di Star Wars, le riprese potrebbero iniziare il prossimo novembre, notizia derivata sia da alcune dichiarazioni di Diego Luna, che ha fatto intendere un inizio imminente della produzione, sia da alcune voci provenienti da Reddit. Un utente del social, infatti, ha dichiarato che un suo amico è stato assunto per lavorare sul set di un progetto Star Wars, per le riprese di otto mesi a Pinewood da questo novembre fino al prossimo luglio.

Niente è stato confermato da fonti ufficiali, ma i fan sperano che nei prossimi giorni Disney dia l'annuncio dell'inizio della produzione dello show. La serie, che non ha ancora un titolo ufficiale, sarà dedicata a Cassian Andor, pilota molto amato dal fandom di Star Wars, e sarà uno spy thriller.