Cassian Andor: Jimmy Smits e Alistair Petrie nel cast della serie ?

Nel cast della serie dedicata a Cassian Andor, che verrà prodotta per Disney+, potrebbero esserci anche Jimmy Smits e Alistair Petrie.

L'indiscrezione, per ora non confermata dalla Lucasfilm, è stata pubblicata online da Bespin Bullettin.

Jimmy Smits aveva interpretato in Rogue One: A Star Wars Story e nella trilogia prequel diretta da George Lucas il ruolo di Bail Organa, il padre adottivo di Leia. Alistair Petrie era invece il generale Draven in Rogue One e confermerebbe quindi il ritorno di alcni dei protagonisti del film che ha introdotto Cassian Andor, il personaggio affidato a Diego Luna.

Nel cast dello show ci saranno anche Genevieve O'Reilly che riprenderà la parte di Mon Motha e Denise Gough, invece, compierà il proprio debutto nell'universo di Star Wars.

Tony Gilroy sarà lo showrunner e il cast, per ora, è completato da Stellan Skarsgård e Kyle Soller.

Lo show, che dovrebbe avere delle atmosfere da spy thriller, esplorerà infatti il passato di Cassian Andor, e vedrà anche il ritorno di Alan Tudyk nelle vesti del droide K-2SO.

A scrivere il pilot della serie dedicata a Cassian Andor sarà Tony Gilroy (che aveva già firmato la sceneggiatura di Rogue One: A Star Wars Story); inizialmente il debutto della serie era previsto nel 2021, tuttavia la complicata situazione del settore televisivo e cinematografico potrebbe obbligare a un posticipo.