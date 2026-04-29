Il fantasmino Casper tornerà sugli schermi con una serie tv live-action

Casper, uno dei film degli anni '90 più amati, sarà alla base di una nuova serie live-action che verrà prodotta da un team che comprende anche Steven Spielberg.

Il progetto, che è stato al centro di un'accesa lotta per ottenerne i diritti, è destinato alla piattaforma di streaming Disney+ ed è targato UCP, una divisione di Universal Studio Group.

Chi è coinvolto nella serie live-action

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama della serie live-action di Casper, oltre al fatto che viene descritta come un aggiornamento moderno della classica storia del fantasma.

Secondo le fonti di Deadline, tuttavia, l'approccio dovrebbe essere piuttosto dark, un po' in stile Mercoledì, la serie con star Jenna Ortega.

Rob Letterman e Hilary Winston saranno impegnati nella stesura della sceneggiatura degli episodi, oltre a far parte del team di produttori.

I precedenti progetti con al centro il fantasmino

Casper aveva debuttato in alcuni film animati targati Famous Studios tra il 1945 e il 1959. I diritti del personaggio erano poi stati acquistati da Harvey Comics che lo aveva reso il protagonista di alcuni fumetti fino al 1952. Nel corso degli anni, inoltre, sono stati realizzati film animati, serie tv, e il popolare lungometraggio live-action con star Christina Ricci e prodotto da Amblin Entertainment e The Harvey Entertainment Co.

Nel 2022 era stata la piattaforma di streaming Peacock ad annunciare lo sviluppo di un potenziale progetto live-action, tuttavia mai andato oltre le prime fasi di scrittura. Lo show avrebbe dovuto raccontare le origini del personaggio esplorando con la storia del protagonista cosa significhi essere vivo.

Letterman, che sarà coinvolto anche come regista delle puntate, ha recentemente lavorato all'adattamento dei romanzi del franchise Piccoli brividi scritti da R.L. Stine, in collaborazione con Nicholas Stoller, collaborando proprio con Disney+ e Hulu, di cui potete leggere la nostra recensione della seconda stagione.