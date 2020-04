15 migliori film nostalgici su Disney+ da vedere

Tutti insieme appassionatamente: Christopher Plummer in una scena

Non c'è dubbio, al solo risentire alcuni di questi titoli molti di noi verranno di colpo ritrasportati in quei magici pomeriggi di quando erano bambini, quelli passati in compagnia di film Disney avventurosi, ricchi d'emozione e di buoni sentimenti. Dall'arrivo in Italia di Disney Plus, la piattaforma streaming della Casa del Topo, un tuffo nel passato è diventato possibile e a portata di telecomando o di click per chiunque.

Da Un maggiolino tutto matto a Il cowboy con il velo da sposa, ecco quali sono i migliori film nostalgici su Disney+. Pellicole da vedere adatte non solo a chi vuole rivivere le emozioni dell'infanzia ma anche ai giovanissimi, che troveranno dei cult imperdibili che li accompagneranno durante la crescita.

1. Un maggiolino tutto matto (1968)

Un maggiolino tutto matto: una scena

Cominciamo questa nostra lista con Un maggiolino tutto matto, diretto da Robert Stevenson e interpretato da Dean Jones e David Tomlinson. Nella San Francisco degli anni '60 Jim Douglas è un pilota in declino, costretto a competere nei demolition derby. Il fortuito incontro con un magico maggiolino, che verrà poi ribattezzato Herbie, stravolgerà però la sua vita, riportandolo nel mondo delle corse automobilistiche e aiutandolo a trovare l'amore. Un maggiolino tutto matto ha dato inizio a una fortunata serie di film con Herbie protagonista, di cui Herbie - Il super Maggiolino, uscito nel 2005, che ha tra i suoi interpreti una giovane Lindsay Lohan.

2. Mary Poppins (1964)

Dick Van Dyke con Julie Andrews in una scena del film Mary Poppins ( 1964 )

Passiamo ora a uno dei film più amati della storia Disney: Mary Poppins, diretto sempre da Robert Stevenson ed interpretato da una strepitosa Julie Andrews. La storia di una fantastica tata, Mary Poppins appunto, che riesce a ricucire a suon di canzoni e magia il rapporto tra un integerrimo e severo padre di famiglia e i suoi due figli, Jane e Michael, si è guadagnata un posto nel cuore di tutti i bambini e, se ancora non la si conosce, bisogna recuperare il film ad ogni costo. Indimenticabile anche il suo sequel, uscito nel 2018, dove Mary (interpretata da Emily Blunt) deve prendersi cura dei figli di Michael, ormai diventato adulto, ed aiutarli a superare il lutto per la scomparsa della madre.

3. Nel fantastico mondo di Oz (1985)

Una scena di Nel fantastico mondo di Oz

Chi non ricorda, con un po' di terrore ammettiamolo, i temibili Ruotanti e le molteplici teste della diabolica Mombi? Seguito non ufficiale de Il Mago di Oz, Nel fantastico mondo di Oz (in originale dal titolo più azzeccato Return to Oz) racconta il ritorno di Doroty (Fairuza Balk) nel regno incantato dell'Uomo di latta e del Leone codardo: tutto sembra cambiato e la giovane protagonista dovrà scontrarsi con forze oscure e inaspettatamente crudeli.

4. Tutti insieme appassionatamente (1965)

Tutti insieme appassionatamente: Christopher Plummer in una scena

Film musicale diretto da Robert Wise, Tutti insieme appassionatamente (dal titolo originale The sound of music) ha nuovamente per protagonista la talentuosissima Julie Andrews, questa volta accompagnata da Christopher Plummer.

Maria è una giovane aspirante suora che ama le sue montagne, la musica e la libertà. Un giorno viene incaricata dalla madre superiora del suo convento di diventare l'istitutrice dei sette figli del comandante Von Trapp, bambini estremamente vivaci che cercano in tutti i modi di attirare l'attenzione del padre, divenuto distante dopo la morte della moglie. Grazie al suo perenne buonumore e al suo incredibile talento musicale, Maria riuscirà a riavvicinare il comandante Von Trapp ai suoi figli, scoprendo nello stesso tempo di provare per lui dei sentimenti profondi. L'avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale porterà terribili novità in Austria, dove la storia è ambientata, e Maria e tutti gli altri dovranno cercare di sfuggire alla crudeltà dell'esercito nazista.

5. Pomi d'ottone e manici di scopa (1971)

Una scena di Pomi d’ottone e manici di scopa

Interpretato da una giovane Angela Lansbury, Pomi d'ottone e manici di scopa è un altro di quei film ad essersi guadagnato un posto d'onore nei nostri cuori quando eravamo bambini. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il governo britannico sfolla molti bambini nelle campagne, cercando in questo modo di proteggerli dai bombardamenti nelle grandi città. Paul, Carrie e Charlie verranno affidati all'eccentrica Eglantine Price, che scoprono molto presto essere una maldestra aspirante strega. Insieme a lei i tre bambini vivranno incredibili avventure e visiteranno luoghi magici ed esotici.

6. Elliot il drago invisibile (1977)

Una scena di Elliot il drago invisibile

Film realizzato con tecnica mista, ossia in cui coesistono personaggi in carne ed ossa ed altri d'animazione, Elliot il drago invisibile racconta le avventure di Peter, un bambino orfano che vive in un villaggio del Maine, e del suo amico Elliott, un drago in grado di diventare invisibile. Ovviamente l'ingombrante presenza del drago comincerà a farsi notare, e Peter dovrà fare di tutto per proteggerlo da chi vuole catturarlo con intenti meschini.

7. Zanna Gialla (1957)

Una scena di Zanna Gialla

Zanna Gialla è un film diretto ancora una volta da Robert Stevenson, ed ispirato al racconto Il mio amico Yeller di Fred Gipson. Il film racconta della grande amicizia tra un bambino, Trevis, e del suo cane Zanna Gialla, che insieme vivranno numerose avventure.

8. 20.000 leghe sotto i mari (1954)

20.000 Leghe sotto i mari: Kirk Douglas in una scena

Tratto dal romanzo omonimo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari è un film d'avventura diretto da Richard Fleisher e interpretato da Kirk Douglas e James Mason.

Un mostro marino misterioso affonda numerose navi da guerra, per questa ragione il governo degli Stati Uniti manda tre uomini - Conseil, Ned Land e il prof. Arronax - perché gli diano la caccia. Dopo tre mesi di ricerche, il mostro viene avvistato e viene aperto il fuoco contro di lui. Presto si scoprirà però che non si tratta di una creatura degli abissi ma bensì di un sottomarino, il Nautilus, comandato del capitano Nemo, che ora è pronto al contrattacco.

9. L'isola del tesoro (1950)

Una scena de L’isola del tesoro

Passiamo ora al film nostalgico per eccellenza, che non poteva non trovare posto in questa lista: L'isola del tesoro, il primo live-action prodotto da Walt Disney. Diretto da Byron Haskin, il film è tratto dal romanzo omonimo di Robert Louis Stevenson. La storia è quella del giovane Jim (Bobby Driscoll) che, diventato amico di un vecchio marinaio, entra in possesso di una mappa che segna il luogo dove è nascosto un incredibile tesoro.

10. Robinson nell'Isola dei corsari (1960)

Una scena di Robinson nell’Isola dei corsari

Robinson nell'Isola dei corsari, è un film d'avventura del 1960, diretto da Ken Annakin e interpretato da Kevin Corcoran e Sessue Hayakawa. Al centro della storia una famiglia in fuga dall'Europa, sconvolta dalle guerre napoleoniche, che fa naufragio su un'isola dell'oceano Pacifico, dove però trova i terribili pirati malesi.

11. L'incredibile avventura (1963)

I protagonisti di L’incredibile avventura

Continuiamo con un altro titolo che si merita senza dubbio un posto speciale in questa lista dei migliori film nostalgici della Disney: L'incredibile avventura. Il film racconta dello straordinario viaggio di tre animali, due cani ed un gatto, che cercano di tornare a casa, attraversando più di 300 km di brullo territorio canadese.

12. F.B.I. Operazione Gatto (1965)

Una scena di F.B.I. Operazione Gatto

F.B.I. Operazione Gatto è un film diretto da Robert Stevenson interpretato da Hayley Mills e Dean Jones. La cassiera di una banca viene sequestrata da alcuni malviventi e tenuta in ostaggio in un appartamento in affitto. La donna lega un biglietto al collo di un gatto siamese in giro per i tetti, cercando così di attirare l'attenzione di qualcuno e di essere salvata. La padroncina del gatto, trovando il messaggio, cerca, non senza difficoltà, di farsi aiutare dall'F.B.I.

13. Il computer con le scarpe da tennis (1969)

Una scena de Il computer con le scarpe da tennis

Al centro di Il computer con le scarpe da tennis, diretto da Arthur J. Vitarelli e Robert Butler, troviamo lo studente Dexter che, colpito da delle scariche di un computer che stava riparando, assorbe tutto il suo database. Le sue nuove, straordinarie, capacità attireranno sia buone che, purtroppo, cattive attenzioni: un losco biscazziere, A.J.Arno, vorrebbe infatti servirsi di lui per dominare un vasto giro di scommesse. Tutto questo mentre Dexter dovrebbe rappresentare la propria scuola al prestigioso concorso bandito dall'Enciclopedia Universale.

14. Un professore tra le nuvole (1961)

Una scena di Un professore tra le nuvole

Un professore di scienze inventa una sostanza antigravitazionale che gli permette di far volare la sua automobile. L'invenzione, com'era prevedibile, attira l'attenzione del Pentagono ma anche di una temibile banda di fuorilegge. Un professore tra le nuvole, diretto ancora una volta da Robert Stevenson, è interpretato da Fred MacMurray e Nancy Olson, nei ruoli rispettivamente dell'eccentrico professore e della sua fidanzata.

15. Il cowboy con il velo da sposa (1961)

Una scena di Il cowboy con il velo da sposa

Concludiamo questa nostra lista con uno dei film nostalgici tra i più amati e conosciuti e da vedere su Disney+: Il cowboy con il velo da sposa, diretto da David Swift. Durante una vacanza estiva due ragazze quattordicenni, che si assomigliano come due gocce d'acqua, si incontrano e scoprono di essere sorelle gemelle, separate alla nascita dai genitori. Una vive infatti con la madre, l'altra invece con il padre. Terminata la vacanza le due decidono quindi di scambiarsi di posto per conoscere rispettivamente il genitore che non hanno mai incontrato, ma purtroppo il padre delle ragazze sta per sposarsi di nuovo, con una donna interessata solo ai suoi soldi. Le due decideranno così di organizzare un piano per allontanare la donna e far riconciliare i genitori.

De Il cowboy con il velo da sposa nel 1998 è stato fatto un remake molto amato, Genitori in trappola, in cui le gemelle venivano interpretate da una giovanissima Lindsay Lohan.

