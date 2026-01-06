Il caso Alfonso Signorini scuote Mediaset: dalle accuse di Fabrizio Corona al caos del GF Vip

Il "caso Signorini" non ha lasciato indifferente Mediaset che, dopo aver ignorato la vicenda, è poi corsa ai ripari. Ecco tutto quello che è successo dal primo video di Falsissimo fino a oggi

Si intitola Io sono notizia ed è la nuova docu-serie di Netflix che, quando c'è un soggetto discutibile su cui tuffarsi, non si tira mai indietro. In uscita il prossimo 9 gennaio, dopo Terrazza Sentimento su Alberto Genovese, stavolta la docu-serie sarà tutta dedicata a Fabrizio Corona. E di chi si parla da metà dicembre? Esatto.

Nel frattempo infatti, guarda caso, proprio come da titolo Netflix, la notizia è proprio lui: Fabrizio Corona. O meglio: quello che Fabrizio Corona ha dichiarato su Alfonso Signorini, mostrando alcune chat e raccogliendo materiale la cui veridicità verrà valutata da un giudice. Che intanto, però, ha creato un gran caso mediatico. Con un'edizione del Grande Fratello Vip da cui, al momento, lo stesso conduttore si è autosospeso.

Fabrizio Corona vs Alfonso Signorini: cos'è successo

Fabrizio Corona e Antonio Medugno

Quando Fabrizio Corona ha pubblicato il primo video di Falsissimo, lo scorso 15 dicembre, la vicenda ha avuto eco soprattutto in rete, tra milioni di visualizzazioni dei video su YouTube e maree di commenti social divisi tra chi era già convinto della colpevolezza di Signorini e chi, al contrario, dubitava.

Quelle chat sono davvero testimonianza di abuso di potere, conditio sine qua non per entrare al Grande Fratello, oppure un gioco delle parti tra adulti consenzienti? Corona infatti, aveva mostrato alcuni messaggi privati dal contenuto spinto che, secondo l'ex "re dei paparazzi", sarebbero stati mandati dal giornalista ad alcuni ragazzi che aspiravano ad entrare nella casa più spiata d'Italia. L'assunto di base è che per diventare concorrente del reality, bisognasse prima andare a letto con il conduttore.

Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip

In particolare, Corona ha tirato in ballo Pierpaolo Petrelli, sostenendo che ci fosse un suo vecchio video destinato a Signorini: in realtà si trattava di un video girato da adolescente, probabilmente una goliardata tra amici, che di certo non era destinato al conduttore.

Corona avrebbe poi ammesso l'errore in un video successivo, stavolta a pagamento; intanto, il nome di Pretelli è stato comunque buttato dentro a questo ipotetico calderone che Corona ha denominato "sistema Signorini" e su cui, al momento, non vi è nulla di certo. Anche la testimonianza stessa di Antonio Medugno, comparso in uno dei video di Corona, sembrerebbe contraddirsi in alcuni punti; almeno stando alle chat pubblicate dal suo manager.

Il silenzio di Mediaset

Grande Fratello: Alfonso Signorini in una foto dell'edizione 2023

Sia Mediaset che Endemol, società che produce il reality, hanno inizialmente ignorato la cosa, tanto che Signorini è stato ospite a Mattino Cinque per presentare il suo libro. Ma quando poi sono arrivati la denuncia di Antonio Medugno e, di conseguenza, la notizia dell'indagine su Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione, la situazione è cambiata. A dare una svolta, è stato proprio l'ex concorrente del GF.

In un primo momento era arrivata subito la denuncia di Alfonso Signorini a Fabrizio Corona per revenge porn, per via delle immagini mostrate nel video, anche se offuscate. Il mattino seguente, il materiale è stato sequestrato dallo studio di Corona il quale però, poco dopo, ha girato una nuova puntata del podcast. Fino a questo punto, la notizia era rimasta ancora confinata in rete.

Le reazioni di Endemol e Mediaset dopo la denuncia di Antonio Medugno

Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo

Il 24 dicembre però, Antonio Medugno ha depositato una denuncia per estorsione e violenza sessuale: a quel punto, due giorni dopo, è arrivato il comunicato stampa di Endemol. L'azienda che produce il Grande Fratello assicurava di aver avviato verifiche interne, con l'obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure delle selezioni dei concorrenti.

A stretto giro, l'annuncio dell'"autosospensione" di Alfonso Signorini per potersi tutelare nelle opportune sedi. Annuncio a cui Mediaset ha risposto di aver accettato la decisione, ribadendo che "chi opera per l'azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni", per poi specificare che sono in corso tutti gli accertamenti per garantirne il rispetto. Insomma: l'azienda di Pier Silvio Berlusconi non può più ignorare la bomba che Corona ha fatto esplodere. Nel frattempo, il profilo Instagram del giornalista è stato disattivato.

Chi condurrà la nuova edizione del Grande Fratello Vip?

Antonio Medugno al GFVIP

Con il suo conduttore tiratosi fuori, con le aziende coinvolte che non lo hanno trattenuto, la prossima edizione del Grande Fratello Vip è in balia del caos: Signorini verrà sostituito da una collega, oppure la prossima edizione del reality salterà? Il tempo è poco, dato che lo show sarebbe dovuto partire il 2 marzo.

Secondo il Corriere della Sera, si starebbero valutando alcuni nomi quali Veronica Gentili, Simona Ventura e addirittura Ilary Blasi. Un'altra ipotesi sarebbe anche Michelle Hunziker. Secondo l' ADNKronos invece, un'altra papabile candidata potrebbe essere Myrta Merlino, ancora in quota Mediaset ma lasciata a casa per dare spazio nel pomeriggio a Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia.

I flop dei reality di Canale 5

Un'immagine del Grande Fratello 2025

Davanti a questi nomi, per quanto tutti nel campo delle ipotesi, non sfugge un dettaglio: ciascuna di queste conduttrici è legata a un'edizione fallimentare di un programma. L'ultima del Grande Fratello condotta da Simona Ventura è stata la meno vista di sempre, idem per l'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili: in entrambi i casi, non necessariamente a causa della conduttrice, quanto più per una scrittura debole.

Che dire poi di Ilary Blasi? L'ultima volta che l'abbiamo vista in prima serata, non ha fatto nemmeno in tempo a congedarsi dal pesantissimo flop di The Couple, dato che il reality è stato chiuso da un momento all'altro, dopo aver toccato il fondo del 7,65% di share e non arrivare nemmeno al milione di telespettatori.

Myrta Merlino, dopo due edizioni in sostituzione di Barbara D'Urso, è stata lasciata in panchina; Michelle Hunziker infine, ha condotto un'edizione di Io Canto Family che non solo è passata nell'indifferenza generale, ma è stata battuta dalle ennesime repliche di Montalbano.

Alla luce di tutto ciò, non sarebbe invece meglio lasciar riposare i reality di Canale 5? Se già sappiamo che l'Isola salterà un turno, stesso discorso potrebbe valere per la casa di Cinecittà.

Il genere reality altrove sopravvive benissimo

Del resto, Temptation Island a parte, il 2025 è stato un annus horribilis per i reality show di Mediaset: nel generale problema di Canale 5 con la prima serata, lo sfruttamento intensivo del genere ne ha anche certificato il suo tramonto.

O meglio: il suo tramonto su Canale 5, perché altrove il genere è vivo e se la passa benissimo. Qualche esempio? Money Road su Sky, The Traitors su Prime, il più recente L'amore è cieco su Netflix: tutti titoli in cui ci si immedesima nei protagonisti, si fa il tifo per l'uno o per l'altro.

Insomma: tutti titoli che fanno quello che devono fare, cioè coinvolgere il pubblico e lasciarsi guardare; e magari anche far parlare di sé. Una scrittura che manca ai reality di Canale 5, a cui il pubblico si disaffeziona sempre più tra dirette infinite, spostamenti e caos. Si aggiunga ora l'inizio alle 22.00, dato che Pier Silvio Berlusconi ha scoperto la forza de La Ruota della Fortuna e ha deciso di sacrificarle l'inizio della prima serata.

Allora, davanti a questi dati e alla luce delle ultime vicende, non avrebbe più senso rinunciare e mettere a riposo il format? Ecco, magari senza sostituirlo con l'ennesima soap turca.

Intanto Fabrizio Corona assicura nuove rivelazioni, annunciando che Mediaset ci farà "più schifo che mai". E mentre l'incertezza regna sovrana sul Grande Fratello, altrove una certezza c'è: il prossimo 9 gennaio, Netflix rilascerà una docu serie in cinque puntate intitolata Io sono notizia.