Cars on the Road: il trailer italiano svela l'uscita della serie Pixar su Disney+

In occasione del Disney+ Day, la serie originale Disney e Pixar Cars on the Road debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming l'8 settembre 2022. Sono stati diffusi un trailer italiano e un'immagine della serie che segue Saetta McQueen (doppiato nella versione originale da Owen Wilson) e il suo migliore amico Cricchetto (doppiato nella versione originale da Larry the Cable Guy) mentre si dirigono verso est da Radiator Springs in un viaggio attraverso il paese per incontrare la sorella di Cricchetto. "La serie è un viaggio attraverso il paese con Saetta McQueen e Cricchetto", ha spiegato il regista Steve Purcell. "Come in ogni vero viaggio in macchina, ogni giorno è una nuova mini-avventura con colpi di scena inaspettati".

Cars on the Road: un'immagine della serie animata

Cars on the Road è prodotta da Marc Sondheimer. Gli episodi della serie sono diretti da Steve Purcell (episodi 1, 2, 8), Bobby Podesta (episodi 5, 6, 9) e Brian Fee (episodi 3, 4, 7). Il compositore Jake Monaco ha creato la colonna sonora di tutti e nove gli episodi.

Il Disney+ Day tornerà giovedì 8 settembre 2022, in occasione del D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presentato da Visa ad Anaheim, CA. Per celebrare l'evento, la piattaforma streaming ospiterà eventi speciali per i fan e gli abbonati e presenterà in anteprima nuovi contenuti dei suoi brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.