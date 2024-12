Carry-On è il film più visto al debutto su Netflix nel 2024, di cosa parla il thriller con Taron Egerton?

Carry-On di Jaume Collet-Serra, thriller natalizio ambientato in un aeroporto con Taron Egerton, Jason Bateman e Sofia Carson, è stato il debutto più visto su Netflix quest'anno.

Il film ha appena totalizzato 42 milioni di visualizzazioni nei suoi primi cinque giorni dall'uscita in streaming, il che lo rende facilmente la più grande apertura del 2024 per un originale Netflix.

La critica, inoltre, sembra apprezzare Carry-On, una sorta di rilettura di Die Hard piacevole e con buone frecce al suo arco. Il punteggio di 84% su Rotten Tomatoes lo posiziona molto meglio della maggior parte degli originali Netflix lanciati settimanalmente. Il tempismo del suo debutto durante le vacanze è stato perfetto.

Di cosa parla Carry-On?

Il thriller, in grado di aumentare la tensione man mano che il tempo scorre, nonostante i suoi colpi di scena ai limite del plausibile, è ambientato in un aeroporto ed è incentrato su Ethan, un agente della TSA (Egerton) che viene ricattato da un misterioso passeggero (Bateman) che minaccia di contrabbandare un pacco pericoloso su un aereo durante la vigilia di Natale.

In perenne contatto con il criminale attraverso un auricolare, Ethan dovrà trovare il modo di fermarlo senza contattare le forze dell'ordine, cercando al contempo di mettere in salvo la fidanzata all'insaputa di tutti, perché costantemente sotto osservazione. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Carry-On.

Collet-Serra è un buon regista e non sorprende che abbia trovato il successo in streaming con questo film: il suo stile si adatta perfettamente alla sensibilità del mezzo. Molti lo ricorderanno alla regia di alcuni dei migliori film d'azione di Liam Neeson, come Non-Stop, Run All Night - Una notte per sopravvivere e Unknown - Senza identità.