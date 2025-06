Taron Egerton villain di un cinecomic? "Perché no? Sono aperto a tutto. Alcuni film Marvel sono superbi"

La star di Rocketman non esclude la possibilità di entrare a far parte dell'MCU in futuro, nonostante non sia affascinato dagli impegni lunghi di un franchise.

Taron Egerton è protagonista e produttore esecutivo di Smoke, la nuova serie di Apple TV+ in arrivo in streaming a partire dal 27 giugno con i primi due episodi. Nel corso di un'intervista rilasciata a Movieplayer ha ammesso che, in futuro, non disdegnerebbe l'idea d'interpretare il villain in un cinecomic.

Interpellato sull'eventualità di entrare nei panni di un perfetto villain in un film tratto dai fumetti, Taron Egerton ha confessato di essere interessato, nonostante non sia particolarmente attratto da un impegno così lungo come quello che richiede il lavoro in una saga.

Il possibile futuro di Taron Egerton da villain in un cinecomic

"Quei film mi piacciono davvero" confessa Egerton "alcuni cinecomic Marvel sono superbi quindi sono aperto a tutto. Mi pare che l'ultimo lavoro che faccio sia sempre l'ultimo, è una cosa contro cui combatto sempre, la sindrome dell'impostore".

La star di Rocketman non disdegnerebbe un'offerta da un cinecomic:"Accarezzerei l'idea di fare uno di quei film. La cosa che può essere complicata per me è che si tratta di un multi-film e questo mi attira meno ma l'idea di tentare una strada nuova è divertentissima".

La carriera di Taron Egerton

Conosciuto principalmente per il ruolo di Gary Unwin nel franchise di Kingsman, Taron Egerton è stato elogiato dalla critica nel 2019 per il ruolo di Elton John nel biopic Rocketman, grazie al quale si è aggiudicato un Golden Globe.

Primo piano di Taron Egerton in Rocketman

Protagonista anche nel ruolo di Robin Hood nella trasposizione cinematografica di Otto Bathurst, Taron Egerton è reduce dal film di Jaume Collet-Serra, Carry-On, uscito su Netflix lo scorso dicembre. Nel cast, oltre a Egerton, sono presenti Sofia Carson, Danielle Deadwyler e Jason Bateman. Prodotto da DreamWorks, il film è stato ben accolto, generalmente, dalla critica nel periodo in cui è approdato sulla piattaforma streaming durante le festività natalizie.