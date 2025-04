Carrie - Lo sguardo di Satana: Summer H. Howell possibile protagonista nella serie

Amazon Prime Video ha annunciato da tempo lo sviluppo di una serie ispirata a Carrie - Lo sguardo di Satana, il romanzo scritto da Stephen King, e le fonti di Deadline hanno svelato che la protagonista potrebbe essere Summer H. Howell.

La giovane attrice, secondo le fonti di Deadline, starebbe ultimando le trattative con i produttori del progetto a cui sta lavorando Mike Flanagan.

Il nuovo adattamento del romanzo di King

La nuova versione di Carrie - Lo sguardo di Satana sembra riproporrà la storia della teenager Carrie White, una ragazza che ha trascorso tutta la sua vita restando isolata e dovendo fare i conti con una madre autoritaria.

Dopo l'improvvisa morte del padre, la giovane si ritrova alle prese con numerosi problemi al liceo, uno scandalo legato al bullismo e degli inaspettati poteri sovrannaturali.

Spacek nel film cult

Mike Flanagan, che ha già realizzato altri progetti ispirati alle opere di King, sarà coinvolto come sceneggiatore e regista, oltre a produrre la serie insieme a Trevor Macy.

Il personaggio di Carrie, nel film diretto nel 1976 dal regista Brian De Palma, era stato interpretato da Sissy Spacek, che aveva conquistato una nomination agli Oscar, mentre nel remake del 2013 la star era stata Chloe Grace Moretz.

La possibile star della serie

La scelta di Summer H. Howell potrebbe permettere di rispettare le tempistiche previste per la produzione, considerando che in precedenza si è parlato di un possibile via alle riprese nel mese di maggio.

La giovane attrice ha già recitato in progetti dall'atmosfera horror in occasione di La maledizione di Chucky, il suo primo lavoro avuto quando aveva solo 8 anni. Summer ha poi recitato in altri progetti come Clouds e Hunter Hunter.