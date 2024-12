La carica dei 101: Disney obbligata per contratto a lasciare a Glenn Close tutti i costumi di Crudelia DeMon

Quando ancora i remake in live-action dei classici Disney non erano quel fenomeno che conosciamo oggi, quello de La carica dei 101 divenne a suo modo iconico per il casting perfetto di Glenn Close nei panni di Crudelia DeMon, ma una curiosità in particolare è legata ai capi indossati in scena dall'attrice.

Vi incuriosirà sapere che tutti i costumi di Crudelia sono al sicuro nell'armadio di Glenn Close. È quanto ha rivelato la stessa otto volte candidata all'Oscar in una recente chiacchierata con Pete Davidson per Variety.

La star del Saturday Night Live ha rivelato a Close che, da grande, amava guardare il film live-action del 1996 e il suo sequel del 2000, La carica dei 102, in cui Close interpreta l'iconica villain della Disney.

Glenn Close nei panni di Crudelia DeMon

Davidson ha poi chiesto a Close se possedesse ancora il guardaroba di Crudelia: "Nel mio contratto ho ottenuto di poter tenere tutti i costumi che ho indossato nel film", ha rivelato la Close. "Poi, quando hanno scoperto quanto erano costosi, non erano contenti che fosse nel mio contratto. Volevano farne un'altra copia, un altro set, per me. Ho detto di no".

La carica dei 101: niente sigaretta per Crudelia De Mon nella versione illustrata politically correct

Close, che di recente abbiamo visto su Netflix con The Deliverance - La redenzione e su Prime Video con Brothers, ha dichiarato di aver amato interpretare il personaggio di Crudelia.

"Ho chiesto di avere alcuni dei dialoghi originali del film d'animazione perché lei diceva: 'Cloroformizzateli! Annegateli!". Sono cose davvero orribili", ha detto a Davidson. "Ho capito che più era cattiva, più era brava".