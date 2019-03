Captain Marvel: il cameo di Stan Lee ha fatto piangere tutti, svelano i registi

Captain Marvel conterrà un cameo di Stan Lee e i registi Anna Boden e Ryan Fleck hanno parlato, in un'intervista rilasciata a Metro, delle reazioni alla scena emozionante, che sembra sia stata in grado di commuovere tutti quelli che l'hanno vista in anteprima.

Boden ha raccontato: "Non voglio essere licenziata proprio ora, tra tutti i momenti possibili. Sarebbe così strano perdere il lavoro a questo punto del mio percorso. Quindi non voglio dire nulla ma volevamo in un certo senso avere in questo film un momento e un tributo dedicato a Stan Lee, ovviamente. Si trattava di qualcosa che è stato proposto dalla Marvel e quando ci è stato mostrato non c'era nessuno in grado di non piangere, è stato davvero emozionante".

Fleck, rispondendo a un reporter di Fox 5, aveva inoltre dichiarato prima della morte dell'icona della Marvel: "Sembrava giusto. Quando si prende in considerazione la sceneggiatura si pensa 'Dove metteremo Stan Lee in questo film?' e quella scena sembrava il momento giusto. Lo abbiamo inserito in una sequenza specifica".

Il regista di Captain Marvel aveva poi aggiunto: "Quando è arrivato ul set è stato semplicemente grandioso e un vero onore incontrarlo. Nel suo settore è una leggenda e tutti, anche persone che nemmeno conosciamo e lavorano dietro le quinte, venivano sul set per provare a stringergli la mano".

Stan Lee, che è morto a novembre, dovrebbe apparire sul grande schermo anche con un cameo in Avengers: Endgame. Negli ultimi anni, Stan Lee ha fatto numerose apparizioni nei film Marvel, alcune delle quali davvero memorabili e divertenti.

Nel cast del lungometraggio dedicato alle avventure di Carol Danvers, interpretata dal premio Oscar Brie Larson, ci sono anche Ben Mendelsohn che avrà la parte del villain, Jude Law, Gemma Chan, Djimon Hounsou, Lashana Lynch, Algenis Perez Soto e McKenna Grace.