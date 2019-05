Captain Marvel: una scena tagliata scatena gli haters online

Captain Marvel, il cinecomic con protagonista Brie Larson, ha nuovamente scatenato i commenti degli haters online a causa di una scena estesa condivisa online e tratta dai contenuti inediti che saranno inseriti nei Dvd e Blu-Ray del film.

Al centro della polemica c'è nuovamente il momento in cui la supereroina si ritrova sulla Terra, negli anni Novanta, e deve affrontare il commento maschilista di un motociclista.

La scena completa apparsa online mostra Captain Marvel che, dopo un approccio non desiderato, viene criticata perché non sorride. Carol decide quindi di stringere la mano del motociclista usando la sua incredibile forza per mettere ko l'uomo e convincerlo a prestarle la moto. L'eroina, a sua volta, dichiara sarcastica: "Come, nessun sorriso?".

Online il video ha però scatenato nuovamente i commenti degli hater che hanno condiviso online opinioni maschiliste o scritto online frasi come "Vedere una donna con dei superpoteri fare del male fisicamente e poi minacciare di spezzare la mano di un uomo dà così potere alle donne, e poi rubargli la sua moto e la giacca perché ha detto qualcosa di scortese! Così tanto potere!", o critiche che sfociano in tematiche politiche sottolineando "Avremo una scena tagliata da Avengers: Endgame in cui Hulk si prepara a liberare la Palestina mentre Captain America sta lottando contro chi protesta fuori da Planned Parenthood".

Captain Marvel ha dovuto affrontare le reazioni negative fin dalla diffusione dei primi materiali promozionali in cui si criticava appunto il fatto che la protagonista non sorridesse mai, frasi che avevano dato vita anche a esilaranti fotomontaggi.

Ecco il video della scena estesa:

